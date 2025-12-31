शादी में बड़ा कांड होते-होते बचा! दुल्हन की सहेलियां भी लेने लगीं ‘फेरे’, आगे जो हुआ, पंडित जी भी हो गए लोटपोट

Bride Friends Funny Video: भारत में सर्दियों का मौसम आते ही शादी-ब्याह का सीजन शुरू हो जाता है और सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक शादी के वीडियो वायरल होने लगते हैं. कहीं इमोशनल विदाई होती है तो कहीं डांस और मस्ती, लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है, उसने लोगों को हंसी से लोटपोट कर दिया है.

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि दुल्हन लाल रंग के भारी लहंगे में सजी-धजी नजर आ रही है और दूल्हे के साथ अग्नि के चारों ओर सात फेरे लेने जा रही है. लेकिन भारी लहंगे की वजह से दुल्हन ठीक से चल नहीं पा रही थी. बस फिर क्या था, उसकी तीन सहेलियां तुरंत आगे बढ़ीं और उसका लहंगा पकड़कर चलने लगीं.

तभी किसी ने बता दी ‘फेरों' की सच्चाई

जैसे ही दुल्हन पहला फेरा लेने वाली थी, तभी किसी ने जोर से टोका, 'नो नो, यू लोग साथ मत चलो… वरना तुम भी शादीशुदा मानी जाओगी! यह सुनते ही माहौल एक सेकंड में बदल गया. जैसे ही दूल्हा और दुल्हन को समझ आया कि अगर सहेलियां साथ चलती रहीं तो धार्मिक मान्यता के मुताबिक वे भी दूल्हे से शादीशुदा मानी जाएंगी, दोनों जोर-जोर से हंसने लगे. उधर विदेशी सहेलियां पूरी तरह हैरान और कन्फ्यूज दिखीं. बाद में दुल्हन ने उन्हें पूरी बात समझाई, जिसके बाद वे मंडप से हटकर एक तरफ बैठ गईं.

देखें Video:

पंडित जी भी हो गए लोटपोट

इस पूरे मजेदार वाकये को देखकर मंडप में मौजूद पंडित जी भी मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए. शादी का गंभीर माहौल कुछ देर के लिए हंसी-मजाक में बदल गया. वीडियो को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा गया, वो पल जब नितीश को तीन धर्मों से चार पत्नियां मिलने ही वाली थीं. यह लाइन पढ़कर सोशल मीडिया यूजर्स और भी ज्यादा हंस पड़े.

वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और अब तक इसे 60 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोगों ने जमकर रिएक्शन दिए- एक वीडियो में इतनी डाइवर्सिटी, बहुत क्यूट! दूसरे यूजर ने लिखा- दूल्हा चुपचाप सब होने दे रहा था!, तीसरे ने लिखा- अब तक का सबसे प्यारा शादी वाला वीडियो.

दुल्हन ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब

जहां कुछ लोगों ने बेवजह के कमेंट्स किए, वहीं दुल्हन ने खुलकर अपनी सहेलियों का समर्थन किया. उन्होंने लिखा- मेरी शादी भारत में हुई और मेरी सहेलियां दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से आई थीं. हमने एक-दूसरे की संस्कृति को अपनाया. प्यार और दोस्ती धर्म और देशों से ऊपर होती है. यह वीडियो सिर्फ मजेदार नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि संस्कृति, दोस्ती और प्यार कैसे एक साथ खूबसूरत लगते हैं, वो भी शादी जैसे पवित्र मौके पर.

