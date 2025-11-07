VIDEO: जब ऑफिस दिखी 'मंजुलिका'! स्टाफ के उड़ गए होश, डरकर भागते नजर आए एम्पलाई

Manjulika viral video: ऑफिस की डेस्क, लैपटॉप और फॉर्मल कपड़ों की जगह अगर कोई 'भूल भुलैया' की मंजुलिका बनकर पहुंच जाए, तो माहौल तो बदलना ही है. सोशल मीडिया पर इस वक्त एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने अपने ऑफिस की Halloween पार्टी में ऐसी एंट्री ली कि सबके चेहरे पर डर और हंसी दोनों आ गए.

मंजुलिका अवतार में धमाकेदार एंट्री (Bhool Bhulaiyaa Halloween look)

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला अपने ऑफिस में पूरा मंजुलिका लुक अपनाकर एंट्री लेती है. सफेद-सुनहरी साड़ी, बिखरे बाल, काजल से सजी डरावनी आंखें और वो ठंडे चेहरे वाले एक्सप्रेशन...बिल्कुल वैसे ही जैसे विद्या बालन ने फिल्म 'भूल भुलैया' में किए थे. वीडियो पोस्ट करने वाली Sushmitha ने इसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है और कैप्शन लिखा, 'कुछ नहीं बस ऑफिस हैलोवीन में इंडियन भूत बन कर चली गई.'

सहकर्मियों का हंस-हंसकर हुआ बुरा हाल (woman dresses up as manjulika)

जैसे ही महिला ने ऑफिस में एंट्री ली, उनके सहकर्मी हंस पड़े और तालियों से स्वागत किया. वीडियो ने देखते ही देखते इंटरनेट पर तहलका मचा दिया और अब तक 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज बटोर चुका है. लोगों ने कमेंट सेक्शन में उसकी एक्टिंग और लुक की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, 'उसने गलत पेशा चुना.' दूसरे ने मजाक में कहा, 'भूत भी इतना कॉन्फिडेंट हो सकता है, ये पहली बार देखा.' हालांकि, कुछ लोगों ने कहा कि, 'ऑफिस काम की जगह है, परफॉर्मेंस की नहीं', लेकिन ज्यादातर यूजर्स ने इसे एक fun and creative move बताया.

Halloween बनी हिट, मंजुलिका बनी स्टार (office Halloween party)

जहां दूसरे लोग वैंपायर या विच बनते हैं, वहीं इस महिला ने दिखा दिया कि देसी मंजुलिका का डर और स्टाइल दोनों का जवाब नहीं. उसकी परफॉर्मेंस न सिर्फ डरावनी थी, बल्कि एकदम एंटरटेनिंग भी...यही वजह है कि लोग अब कह रहे हैं, 'इस हैलोवीन पर भारत ने इंटरनेट पर बाजी मारी.'

