कार्तिक आर्यन की फनी फिल्म का रुला देना वाला रिव्यू, हैदराबादी एंकर ने जमकर किया रोस्ट

Hyderabadi Movie Review Viral: आप लोग बहुत सारे मूवी रिव्यू सुने होंगे, लेकिन कसम से मियां, ऐसा रिव्यू सुने तो हंसी रोकना मुश्किल हो जाता. सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें हिजाब पहनी एक लड़की पूरे हैदराबादी स्टाइल में फिल्म का ऐसा रोस्ट कर रही है कि पेट में बल पड़ जाए. ये वीडियो X पे @Alpakanya नाम के अकाउंट से डाला गया है, कैप्शन है, '#TuMeriMainTeraMainTeraTuMeri का सबसे बहुप्रतीक्षित रोस्ट.' डेढ़ मिनट के इस वीडियो को अब तक 32 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. वीडियो में लड़की बोलती है, 'झूठ बोले कौवा काटे...एंक्टिग के नाम पे फिर हम सबको हिसाब देने आ गए अनन्या पांडे. इतना झूठ तो अपने नेता लोग भी नहीं बोलते मियां, जितना ये बिके हुए क्रिएटिका इस फिल्म की तारीफ में बोले जा रहे.'

हैदराबादी रिव्यू वायरल (funny movie roast video)

लड़की आगे फरमाती है कि आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की, जिसका नाम ही किसी इम्तिहान से कम नहीं 'तु मेरी मैं तेरा...मैं तेरा तू मेरी.' फिल्म देखने वालों की हालत अदमरी हो गई. न नाम सोचने में मेहनत, न कहानी लिखने में. पूरी फिल्म कम और ट्रैवल ब्लॉग ज्यादा लगती. बोलती है 'ऐसी फ्लॉप फिल्म बनाने के लिए धर्मा, यू विल गेट योर कर्मा.' आगे कहती है कि अपने मुल्क में जितने प्लॉट होल नहीं होंगे, उतने इस फिल्म में हैं. बिना उम्मीद के लोग थिएटर गए थे, लेकिन फिर भी सिर पकड़कर बाहर निकल आए. थिएटर आधा खाली, इंटरवल तक तो पूरा सफाचट, फिर तंज कसती है कि प्रॉब्लम ये है कि अनन्या पांडे के हाथ से कोई स्क्रिप्ट छीन ही नहीं रहा.

बॉलीवुड की बखिया उधेड़ दी (social media viral review)

स्ट्रगलर की बात करते हुए बोलती हैं कि, 'कभी हमारी नजरों से देखो, असली स्ट्रगल समझ में आएगा और फिर कार्तिक आर्यन पर भी वार 'थोड़े लोग मुंह बंद रखें तो अच्छे लगते…उसकी सबसे बड़ी मिसाल कार्तिक आर्यन. चंदू, यू आर नॉट ए चैंपियन.' आखिर में कहती है कि इस फिल्म में दुनिया जले तो जले वाला सीन है. पब्लिक के पैसे, उनके ख्वाब, सब जला दिए. यहां तक कि मेरे घर की छत पे बैठी छिपकली और उसके सामने नाचते कीड़ों में ज्यादा एंटरटेनमेंट केमिस्ट्री थी. प्रमोशन में पूरा मुल्क घुमा लिया, लेकिन पब्लिक को थिएटर तक नहीं ला पाए और आखिर में फरमाती है 'इससे अच्छा तो घर पे बैठ के राखी के रील्स देख लो मियां, ज्यादा मजा आएगा…आदाब.' वीडियो खत्म होते-होते बोलती है 'तुम और अनन्या बहुत कुछ नहीं करने के पैसे ले रहे, जाओ भाग के सेरेडोन लेके आओ.'

'एंक्टिंग' से लेकर 'प्लॉट होल' तक सब पर वार (Hyderabadi Movie Roast Goes Viral)

थिएटर खाली, पब्लिक परेशान (funny film review)

लड़की का दावा है कि फिल्म देखने के बाद लोग सिर पकड़कर थिएटर से बाहर निकल रहे थे. इंटरवल तक हॉल लगभग खाली हो गया था. वह कहती है, 'पब्लिक के पैसे और ख्वाब दोनों जला दिए.' हैदराबादी टच में कही गई ये बातें लोगों को खूब गुदगुदा रही हैं.

क्यों हो रहा है वीडियो इतना वायरल (Why This Video Is Trending)

इस वीडियो को अब तक 32 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह है लड़की का बेबाक अंदाज, हैदराबादी एक्सेंट और बिना लाग-लपेट का रिव्यू. आज के दौर में जब लोग रियल और अनफिल्टर्ड कंटेंट पसंद कर रहे हैं, यह वीडियो उसी ट्रेंड को दर्शाता है. यह वायरल रिव्यू साबित करता है कि कभी-कभी सच्चाई और ह्यूमर का तड़का मिल जाए, तो 90 सेकंड का वीडियो भी सुपरहिट हो सकता है.

