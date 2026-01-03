फेरों के बीच पंडित जी ने दूल्हे से पूछा- नोरा फतेही आपकी क्या लगती हैं? जवाब सुन हर कोई रह गया शॉक्ड

Funny wedding Video: हिंदू शादियों में फेरे आमतौर पर गंभीर माहौल में पूरे होते हैं, जहां पंडित मंत्रोच्चार करते हैं और दूल्हा-दुल्हन पूरे ध्यान से रस्में निभाते हैं. लेकिन हाल ही में एक शादी में ऐसा कुछ हुआ, जिसने इस परंपरागत माहौल को हंसी के ठहाकों में बदल दिया. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पंडित जी फेरे करवाते-करवाते अचानक दूल्हे से पूछ लेते हैं- इस हिसाब से नोरा फतेही आपकी क्या लगीं?

इतना सुनते ही दुल्हन, दूल्हा और आसपास बैठे मेहमान ठहाके लगाने लगते हैं. दूल्हा भी पलभर के लिए समझ नहीं पाता कि क्या जवाब दे. दूल्हा बोला- बहन? पंडित जी के सवाल पर दूल्हा झिझकते हुए पूछता है- बहन हैं? तभी पंडित जी बिल्कुल सही टाइमिंग के साथ जवाब देते हैं- जहां भी मिलें, पैर छूकर प्रणाम कर लेना और मेरा हेलो बोल देना. इस जवाब के बाद मंडप में मौजूद हर शख्स हंसते-हंसते लोटपोट हो जाता है.

वीडियो पर लिखा गया मजेदार कैप्शन

वीडियो पर लिखा गया टेक्स्ट है- पंडित जी रॉक्ड, एवरीवन शॉक्ड. पंडित जी की हाजिरजवाबी और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग ने इस पल को यादगार बना दिया. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुआ, यह तेजी से वायरल हो गया. अब तक इसे 60 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. लोग कमेंट सेक्शन में जमकर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा- पंडित जी ऑन फायर. दूसरे ने मजाक में कहा- लगता है पंडित जी नोरा फतेही के फैन हैं. एक और यूजर ने लिखा- ऐसा पंडित तो हर किसी को अपनी शादी में चाहिए. एक कमेंट में लिखा था- ओवरटाइम कर लूंगी, लेकिन शादी में यही पंडित जी आएंगे.

‘जेन ज़ी पंडित जी' हुए वायरल

कई यूजर्स ने पंडित जी को जेन ज़ी पंडित, पुकी पंडित, और कॉमिक स्टार तक कह डाला. कुछ लोगों ने तो यह भी लिखा- पंडित जी, आप इस लाइन में कैसे आ गए? यह वीडियो साबित करता है कि शादी के गंभीर माहौल में भी थोड़ी-सी हंसी सब कुछ खास बना सकती है. शायद ही किसी ने सोचा होगा कि फेरे भी इतने मजेदार हो सकते हैं.

