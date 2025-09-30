विज्ञापन
इंफ्लूएंसर ने iPhone 17 Pro Max खरीदने के लिए फॉलोअर्स से मांगे पैसे, लोग बोले- इसके बाद फ्लैट के लिए मांगेगी

इस सेल्फ स्टाइल्ड ब्यूटी क्वीन ने एक वीडियो में इस कैम्पेन को शुरू करने का कारण बताया. उन्होंने बताया कि उनके पिता ने उन्हें तीन महीने पहले ही iPhone 16 गिफ्ट में दिया था, लेकिन उन्होंने Apple का लेटेस्ट वर्जन खरीदने से इनकार कर दिया.

इंफ्लूएंसर ने iPhone 17 Pro Max खरीदने के लिए फॉलोअर्स से मांगे पैसे

उत्तर प्रदेश की एक इंफ्लूएंसर सोशल मीडिया पर एक ऑनलाइन कैंपेन चलाकर वायरल हो गई हैं. उन्होंने अपने फॉलोअर्स से इस महीने की शुरुआत में लॉन्च हुए Apple iPhone 17 Pro Max को खरीदने के लिए दान की अपील की है. माही सिंह ने बताया कि वह अपने फॉलोअर्स से भारत में लगभग 1.49 लाख रुपये की कीमत वाले इस स्मार्टफोन को खरीदने के लिए 1 या 2 रुपये मांग रही हैं.

लखीमपुर की इस सेल्फ स्टाइल्ड 'ब्यूटी क्वीन' ने एक वीडियो में इस कैम्पेन को शुरू करने का कारण बताया. उन्होंने बताया कि उनके पिता ने उन्हें तीन महीने पहले ही iPhone 16 गिफ्ट में दिया था, लेकिन उन्होंने Apple का लेटेस्ट वर्जन खरीदने से इनकार कर दिया.

वीडियो में माही को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "17 Pro अभी-अभी लॉन्च हुआ है और मुझे इसका रंग बहुत पसंद आया है. तीन महीने पहले, मेरे पिता ने मुझे iPhone 16 खरीदकर दिया था. अब मैं 21 अक्टूबर को अपने जन्मदिन पर यह नया फोन लेना चाहती हूं, लेकिन मेरे पिता इसे मेरे लिए नहीं खरीद रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा, "अगर आप सब एक, दो, तीन या चार रुपये की मदद करें, तो मैं यह फ़ोन खरीद सकती हूं और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगी. इससे मेरा सपना पूरा हो जाएगा. सच कहूं तो, मुझे यह फोन इतना पसंद है कि इसे बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं."

वायरल वीडियो यहां देखें:

वीडियो वायरल होते ही, सोशल मीडिया यूज़र्स के एक वर्ग ने माही सिंह की हकदारी की आलोचना की, जबकि कुछ ने बताया कि ऑनलाइन क्राउडफंडिंग अभियान आजकल का चलन बन गया है.

एक यूज़र ने कहा, "जो लोग ऐसे वीडियो देखने के लिए अपने फ़ोन स्क्रॉल करते हैं, वे उन्हें वो 1-2 रुपये भेज देंगे जिनकी वह भीख मांग रही हैं," जबकि दूसरे ने आगे कहा: "अगले, वे मोंटे कार्लो में 4 बेडरूम वाले एक आलीशान अपार्टमेंट के लिए अपील करेंगी."

तीसरे ने लिखा, "यूट्यूब पर लोग क्राउडफंडिंग और सुपर चैट के ज़रिए अमीर बन रहे हैं. लेकिन अगर कोई गरीब व्यक्ति मांगता है, तो समस्या खड़ी हो जाती है. अमीर लोग सारा दिन फैंसी सेटअप वाले सुपर चैट के लिए मांगते रहते हैं और कोई उनसे सवाल नहीं करता. यह अजीब है कि कुछ लोग इतने दोहरे मापदंड क्यों रखते हैं." 

