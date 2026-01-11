IND vs NZ: विराट कोहली के पास इतिहास बदलने का मौका, 25 रन बनाते ही बना देंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड

Virat Kohli Upcoming record: विराट कोहली के पास इतिहास रचने का मौका
- भारत और न्यूजीलैंड के बीच 11 जनवरी से तीन वनडे मैचों की सीरीज शुरू होगी.
- विराट कोहली को न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा ODI रन बनाने के लिए मात्र दस रन की जरूरत है.
- कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेट में 28000 रन सबसे तेज बनाने के लिए अगले बीस पारियों में पच्चीस रन चाहिए
Few Upcoming Milestones for Virat Kohli : भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का आगाज आज यानी 11 जनवरी से होने वाला है. भारतीय टीम तीन वनडे मैच खेलने मैदान पर उतरेगी. इस सीरीज में एक बार फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा मैदान पर होंगे. फैन्स इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. पिछला साल दोनों बल्लेबाजों के लिए शानदार रहा था. ऐसे में अब इस साल भी उम्मीद है कि कोहली और रोहित अपनी बल्लेबाजी से धमाका करेंगे और कई सारे रिकॉर्ड बनाएंगे. वहीं, इस सीरीज में विराट कोहली के पास ऐतिहासिक कमाल करने का मौका होगा . न्यूजाीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली के पास एक दो नहीं बल्कि पूरे 13 महारिकॉर्ड बनाने का मौका होगा.
विराट कोहली के पास 13 महारिकॉर्ड बनाने का ंमौका
- 10 रन चाहिए
न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत में भारत के लिए सबसे ज़्यादा ODI रन' बनाने के लिए कोहली को 10 रन चाहिए.
- अगली 20 पारियों में 𝟮𝟱 रन चाहिए
सबसे तेज़ 28000 इंटरनेशनल रन' बनाने के लिए
- 𝟰𝟮 रन चाहिए
इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने के लिए
- 𝟳𝟯 रन चाहिए
न्यूजीलैंड के खिलाफ 3000 इंटरनेशनल रन पूरे करने वाले दूसरे एशियाई' बनने के लिए
- 𝟵𝟰 रन चाहिए
भारत के लिए ODI फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी' बनने के लिए
- जीत में 𝟭𝟮𝟴 रन चाहिए
जीतने वाले मैचों में दूसरे सबसे ज़्यादा ODI रन बनाने के लिए
- 𝟮𝟮𝟳 रन चाहिए
ODI फॉर्मेट में नंबर 3 पर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनने के लिए
- 314 रन चाहिए
ODI फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनने के लिए
- 𝟯𝟱𝟬 रन चाहिए
ODI फॉर्मेट में घर पर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनने के लिए
- 𝟭 सेंचुरी चाहिए
इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने के लिए
- 𝟭 सेंचुरी चाहिए
अलग-अलग वेन्यू पर सबसे ज़्यादा ODI सेंचुरी' बनाने के लिए
- एक 𝟱𝟬+ स्कोर चाहिए
इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 3 पर 100, 50+ स्कोर' पूरे करने के लिए
- जीत में दो 𝟱𝟬+ स्कोर चाहिए
भारत के लिए जीतने वाले मैचों में सबसे ज़्यादा ODI 50+ स्कोर' बनाने के लिए
