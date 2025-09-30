मनाली से लेह तक एकपहिया से सफर, शख्स का वनव्हील पर 400 किमी की यात्रा करने का Video इंटरनेट पर वायरल

Onewheel Adventure: भारत के एक ट्रैवल व्लॉगर शक्त‍ि सिंह शेखावत ने ऐसा ऐलान किया है जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है. उन्होंने मनाली से लेह तक के 400 किमी लंबे और खतरनाक सफर को बाइक या जीप पर नहीं, बल्कि एक वनव्हील इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल बोर्ड पर तय करने का फैसला किया है. यह खबर आते ही इंटरनेट पर लोगों की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई है.

मनाली-लेह रूट की चुनौती

हिमालय की गोद में बसा मनाली-लेह रूट अपनी कठिनाइयों के लिए जाना जाता है. यह रास्ता खड़ी चट्टानों, बहती तेज़ नदियों और ऊंचाई वाले इलाकों से होकर गुजरता है. आमतौर पर यह सफर कारों और बाइकों से ही किया जाता है, लेकिन शेखावत इसे एक पहिए वाले इलेक्ट्रिक बोर्ड पर पूरा करने जा रहे हैं. यही वजह है कि लोग पूछ रहे हैं – “क्या यह संभव भी है?”

सोशल मीडिया पर बढ़ा रोमांच

शेखावत ने इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा – “Ekpahiya (Manali to Leh on Onewheel) – Is it even possible?? Streaming from 30th September.” इस घोषणा के बाद उनका वीडियो तेजी से वायरल हो गया और हजारों व्यूज़ बटोर चुका है. दर्शकों ने इस चैलेंज को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने लिखा – “वाह भाई! ऐसा एडवेंचर तो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं.” दूसरे ने कहा – “शक्ति भाई, अपनी शक्तियां दिखा दो… ऑल द बेस्ट.”

देखें Video:

सफर का असली रोमांच

शेखावत ने वादा किया है कि वे इस सफर के हर पहलू को डॉक्यूमेंट करेंगे – चाहे सफलता हो या असफलता. ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई, ऊबड़-खाबड़ रास्ते और मौसम की मार – इन सबका सामना करते हुए वे दर्शकों को असली रोमांच का अनुभव कराएंगे.

क्यों है यह सफर खास?

मनाली-लेह का रास्ता पहले ही एडवेंचर प्रेमियों की पहली पसंद है, लेकिन इसे वनव्हील पर तय करना वाकई एक ऐतिहासिक कदम हो सकता है. अगर शेखावत यह सफर सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, तो यह भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के ट्रैवलिंग कम्युनिटी के लिए प्रेरणादायक बन जाएगा. यह चैलेंज सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि इंसानी जज़्बे और हिम्मत का प्रतीक है.

