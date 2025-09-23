सिर चढ़ कर बोल रहा iPhone 17 का बुखार, 2 लाख में भी लोग खरीदने तैयार, Video देख कहेंगे- ऐसी दीवानगी देखी नहीं...

Apple की लेटेस्ट iPhone 17 सीरीज़ शुक्रवार को भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो गई, जिसके चलते फ्लैगशिप स्टोर्स के बाहर भारी भीड़ और लंबी कतारें देखने को मिलीं. Apple के दिल्ली, साकेत के आउटलेट पर, सैकड़ों उत्साही कस्टमर्स सूर्योदय से पहले ही लाइन में लग गए, और कुछ तो आधी रात से ही पहुंच गए.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में फैंस रात भर स्टोर के बाहर बैठे दिखाई दे रहे हैं, नए मॉडल को सबसे पहले खरीदने वालों में शामिल होने का इंतज़ार कर रहे हैं. सुबह 8 बजे गेट खुले, जिससे इंतज़ार कर रही भीड़ में ऐसा उत्साह देखा गया जिसे देख आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो.

#WATCH | Maharashtra: A large number of people throng the Apple store in Mumbai's BKC as the company begins its iPhone 17 series sale in India from today pic.twitter.com/f6DOcZC5Yk — ANI (@ANI) September 19, 2025

2 लाख में भी खरीदता

पीटीआई से बात करते हुए एक खरीदार ने दावा किया कि उसने 22 घंटे से ज़्यादा लाइन में इंतज़ार किया. उसने बताया कि उसे नया नारंगी रंग ख़ास तौर पर पसंद आया और Apple की क्वालिटी और इनोवेशन का हवाला देते हुए कहा कि अगर इसकी कीमत 2 लाख रुपये भी होती, तब भी वह इसे खरीद लेता, उसने कहा, "मैं हर साल एक नया iPhone खरीदता हूं," और बताया कि इस बार उसने तीन iPhone 17 यूनिट खरीदे.

iPhone 17 के लॉन्च को लेकर एक्साइटमेंट के बीच भीड़ उमड़ने के कारण कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, ऐप्पल के वफ़ादारों ने इस बहुप्रतीक्षित डिवाइस के आगमन का जश्न मनाते हुए माहौल उत्सवी बनाए रखा.

लंबी कतार में खड़े रहना एक 'अनुभव' है

एक आईफ़ोन खरीदार ने नए लॉन्च हुए डिवाइस को खरीदने पर एक्साइटमेंट जताते हुए कहा,"लंबी कतार में खड़े रहना अपने आप में एक अनुभव है. इसमें फ़ीचर और तकनीक तो हमेशा से बेहतरीन रही है. हमने अमेरिका में लोगों को आईफ़ोन के लिए कतार में खड़े होते देखा है - अब हम भारत में भी उसी पल को जी रहे हैं."

#WATCH | Mumbai | A customer, Aman Chouhan, says, "I have purchased iPhone 17PRO Max, one is 256GB and the other is 1TB. I was waiting in line since 12 midnight and now I have got it. It has new features. The orange colour is new..." https://t.co/NnweXyMyKN pic.twitter.com/LS3ns7rHxi — ANI (@ANI) September 19, 2025

ऊंची कीमत के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा, "हां, यह महंगा है. लेकिन अगर यह आपको और मेहनत करने और ज़्यादा कमाने के लिए प्रेरित करता है, और कुल मिलाकर यह अनुभव आपको खुशी देता है, तो यह इसके लायक है."

