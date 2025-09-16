दुकानदार ने किया धांसू जुगाड़, चंद मिनटों में बना डाला iPhone 17 Pro Max, यूजर्स बोले- ये स्कैम है

Apple ने हाल ही में अपनी लेटेस्ट iPhone 17 सीरीज से पर्दा उठा दिया है. इसके तहत 4 मॉडल्स मार्केट में उतारे गए हैं, जिनमें iPhone 17, iPhone Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone 17 Air शामिल हैं. लोगों के बीच अक्सर लेटेस्ट iPhones को लेकर एक उत्साह देखने को मिलता है. दुनिया भर के यूजर्स फिलहाल लेटेस्ट iPhone के मार्केट के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन दूसरी तरफ लोकल फोन वेंडर्स ने एक जुगाड़ के जरिए ग्राहकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया है. हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक वेंडर ने कुछ बदलावों की मदद से पुराने iPhones को नए iPhone 17 में तब्दील कर दिया है.

चंद मिनटों में तैयार हुआ iPhone 17 Pro Max



X पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक फोन वेंडर ने कुछ ही मिनटों में iPhone 12 के लुक को बिल्कुल नए iPhone 17 Pro Max में बदल दिया. इस बीच उसने iPhone को ब्राइट ऑरेंज कलर दिया, जो 17 सीरीज के नए रंगों में से एक है. वेंडर ने कैमरे और टॉर्च का एक नया लेआउट फ्रेम भी जोड़ा है, जो 17 सीरीज जैसा ही है. लेकिन वेंडर इस दौरान iPhone के स्पेसिफिकेशन्स में कोई बदलाव नहीं कर पाया है.

Phone vendors are now converting iPhone 12 to iPhone 17 pro max. pic.twitter.com/XEC7oo4vTC — ???????????????????????????????? (@AsakyGRN) September 15, 2025

यूजर्स ने दिए मजेदार रिएक्शंस



यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है और इसे अब तक 12 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इस बीच लोग वीडियो पर जमकर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करके पूछा, "क्या टॉर्च काम करेगी?" क्योंकि वेंडर ने iPhone की असली टॉर्च को कैमरों के चारों ओर लगाए गए लेआउट फ्रेम से ढक दिया है. नए iPhone 17 में कैमरे के ठीक बगल में टॉर्च नहीं है, जैसा कि पिछले फोनों में होता था. एक दूसरे यूजर ने लिखा कि यह "फेक प्रो मैक्स" जैसा दिखता है, जबकि एक ने लिखा, "यह बस समस्या है, कई लोग ठगे जाने वाले हैं."

