iPhone 17 Pro Max के ब्रांड न्यू डिब्बे की सील निकली ‘फर्जी’! मार्केट में चल रहा नया स्कैम देख लोग हैरान

iPhone fake seal scam: सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने iPhone प्रेमियों की नींद उड़ा दी है. वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे कुछ ठग चालाकी से iPhone के ब्रांड न्यू डिब्बे की सील को बिना तोड़े खोल लेते हैं और बाद में उसे बिल्कुल वैसा ही पैक कर देते हैं जैसे नया फोन हो. पहली नजर में कोई भी यह नहीं समझ सकता कि बॉक्स पहले खोला जा चुका है.

कैसे खुली स्कैम की पोल

इस वायरल वीडियो में एक शख्स दिखा रहा है कि कैसे पतले ब्लेड या गर्म हवा की मदद से iPhone 17 Pro Max बॉक्स की सील को सावधानीपूर्वक हटाया जा सकता है. इसके बाद अंदर से फोन निकालकर नकली या इस्तेमाल किया हुआ iPhone रख दिया जाता है. फिर सील को वैसे ही चिपकाकर बॉक्स को “नया” बता दिया जाता है. यही चालाकी लोगों को हजारों रुपए का नुकसान करा रही है.

इस वीडियो को एक्स पर @Sarahhuniverse नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा है- इस वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि लोग नए फोन के साथ कैसे धोखाधड़ी करते हैं? वीडियो शेयर करते ही इस क्लिप ने लोगों को ध्यान खींचा. फिलहाल, वीडियो में दिख रहे शख्स की पहचान और इस घटना की जगह की जानकारी नहीं मिल सकी है.

देखें Video:

This viral video shows how do people commit fraud with new phones?



© Reddit (gautammobile01) pic.twitter.com/3FCefgvclV — Sarahh (@Sarahhuniverse) October 27, 2025

मार्केट में बढ़ा ‘रीपैक्ड फोन' का धंधा

बाजार में ऐसे कई गिरोह सक्रिय हैं जो रिटर्न या सेकंड हैंड iPhone को नए की तरह पैक करके बेच देते हैं. ये फोन दिखने में बिल्कुल नए लगते हैं, लेकिन उनके अंदर पुराना डेटा, इस्तेमाल की गई बैटरी या नकली पार्ट्स होते हैं. कई ऑनलाइन रिटेलर्स और अनऑफिशियल शॉप्स से खरीदने वाले लोग इस जाल में फंस चुके हैं.

वायरल वीडियो को अबतक 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 11 हज़ार से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं. एक यूजर ने कहा- मैं भी इसी बारे में सोच रहा था. मैंने अमेजन से एक नया सीलबंद Pixel फोन खरीदा. लेकिन, उसमें एंड्रॉएय का नया वर्जन पहले से इंस्टॉल था. जबकि, उस मॉडल में इतना अपडेटेड सिस्टम नहीं होना चाहिए था. मैंने फोटो के साथ Amazon को स्कैम की शिकायत भेजी है.

यह भी पढ़ें: पुरुष समाज औरतों से डरा हुआ है... चलती बस में महिला से हुई नौजवान की तगड़ी बहस, आखिर में देखें क्या हुआ?

स्कूटी के पहिए को हवा में उठाकर चला रही थी पापा की परी, फिर जो हुआ, स्टंट देख यूजर्स बोले- लैंड करना भूल गई

बोल नहीं पाती, सुन नहीं पाती… फिर भी पत्नी को रानी की तरह रखता है शख्स, देखकर समझ जाएंगे, प्यार क्या होता है?