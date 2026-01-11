IND vs NZ ODI Series: चोटिल ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट का हुआ ऐलान, जानें कौन है वो? कैसा है उसका प्रदर्शन

Rishabh Pant
- ऋषभ पंत चोटिल होने के कारण भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर हुए हैं और उनकी जगह ध्रुव जुरेल को शामिल किया गया है
- पंत को चोट शनिवार को नेट प्रैक्टिस के दौरान थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट की गेंद लगने से लगी थी
- चोट की जानकारी के अनुसार पंत की पसलियों में चोट आई है जो उनकी फिटनेस पर असर डाल सकती है
क्रिकेट के गलियारों से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. चोटिल ऋषभ पंत की जगह युवा विकेट कीपर खिलाड़ी ध्रुव जुरेल को भारतीय टीम में शामिल किया गया है. बीते शनिवार (10 जनवरी 2026) को पंत लंबे नेट सेशन के दौरान थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट की गेंद पर चोटिल हो गए थे. बताया जा रहा है कि उनकी पसलियों मे चोट आई है.
