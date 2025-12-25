अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी का जताया आभार; कहा- ‘मेक इन इंडिया’ की सफलता मानने के लिए धन्यवाद

Ashwini Vaishnaw thanks Rahul Gandhi: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि ‘मेक इन इंडिया' की सफलता को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद. यह बयान तब आया जब राहुल गांधी ने कर्नाटक में फॉक्सकॉन की नई आईफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भारत में रोजगार पैदा करने का एक बेहतरीन मॉडल बताया.

राहुल गांधी की सराहना

दरअसल, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि कर्नाटक में फॉक्सकॉन की नई आईफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिर्फ 8-9 महीनों में 30,000 लोगों को रोजगार दे चुकी है. उन्होंने इसे “अब तक का सबसे तेज़ फैक्ट्री विस्तार” बताया. खास बात यह है कि इस यूनिट में लगभग 80 प्रतिशत कर्मचारी महिलाएं हैं, जिनमें से ज्यादातर 19 से 24 साल की हैं. कई के लिए यह उनकी पहली नौकरी है.

अश्विनी वैष्णव का जवाब

राहुल गांधी की पोस्ट के बाद अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ‘मेक इन इंडिया' विजन को लागू करके भारत एक प्रोडक्टिव इकॉनमी की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने इस पहल को देश के लिए एक बड़ा बदलाव बताया. अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी के ‘मेक इन इंडिया' प्रोग्राम की सफलता को मानने के लिए राहुल गांधी का धन्यवाद. जैसा कि आपने कहा, हम अपने PM के विज़न को लागू करके एक प्रोड्यूसर इकॉनमी बन रहे हैं.

फैक्ट्री का प्रोडक्शन और भविष्य

रिपोर्ट के अनुसार, फैक्ट्री ने अप्रैल-मई 2025 में iPhone 16 का टेस्ट प्रोडक्शन शुरू किया था और अब iPhone 17 Pro Max मॉडल बना रही है. लगभग 80 प्रतिशत प्रोडक्शन एक्सपोर्ट किया जा रहा है. भविष्य में जब प्रोडक्शन पीक पर होगा, तो यहां 50,000 कर्मचारी काम करेंगे.

Thanks @RahulGandhi for acknowledging the success of PM Shri @narendramodi Ji's ‘Make in India' programme. As you have noted, we are becoming a producer economy as we implement our PM's vision. pic.twitter.com/1K8kmE6s3t — Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) December 24, 2025

महिला कर्मचारियों के लिए सुविधाएं

यूनिट में महिला कर्मचारियों के लिए छह बड़े हॉस्टल बनाए जा रहे हैं. इनमें से कुछ पहले ही चालू हो चुके हैं और बाकी निर्माणाधीन हैं. यह पहल महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोल रही है और भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई दिशा दे रही है.

