विज्ञापन
विशेष लिंक

पति ने पूछा- ताजमहल भारत में क्यों है? पत्नी ने दिया ऐसा जवाब, कल्पना भी नहीं कर सकते आप, हो जाएंगे लोटपोट

पति ने मज़ाक में पत्नी से पूछा कि ताजमहल भारत में ही क्यों है. पत्नी का जवाब इतना ज़बरदस्त निकला कि सुनने वाले हैरान रह गए. सोशल मीडिया पर यह मजेदार बातचीत वायरल हो रही है और लोग हंसी रोक नहीं पा रहे.

Read Time: 3 mins
Share
पति ने पूछा- ताजमहल भारत में क्यों है? पत्नी ने दिया ऐसा जवाब, कल्पना भी नहीं कर सकते आप, हो जाएंगे लोटपोट
पति ने पूछा- ताजमहल भारत में क्यों है? पत्नी का जवाब हैरान कर देगा

Husband Wife Funny Video: पति-पत्नी की नोकझोंक अक्सर घर की रौनक बढ़ा देती है. एक ऐसा ही मजेदार वाकया सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पति ने अपनी पत्नी से बड़ा अजीब-सा सवाल पूछ लिया. सवाल था – “ताजमहल भारत में ही क्यों है?” यह सुनकर पत्नी ने जो जवाब दिया, उसने सभी को हैरत में डाल दिया.

ताजमहल को लेकर पति का सवाल

कहानी कुछ यूं है कि एक विदेशी कपल जो कोलकाता के ईको पार्क में ताजमहल की प्रतिकृति देखने आए थे, दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे. अचानक पति ने चलते-चलते मजाकिया अंदाज में पत्नी से पूछा– “ताजमहल भारत में क्यों है, कहीं और क्यों नहीं?” पति का यह सवाल सुनते ही पत्नी पहले तो मुस्कुराई, फिर ऐसा जवाब दिया कि पति की बोलती ही बंद हो गई.

पत्नी का तगड़ा जवाब

पत्नी ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा – “क्योंकि ये ब्रिटेन ले जाने के लिए बहुत भारी था. इसका मतलब ताजमहल को ब्रिटेन नहीं ले जाया जा सका क्योंकि वह बहुत भारी था. यह जवाब सुनकर पति कुछ पल के लिए चुप रह गया और फिर हंसी रोक नहीं पाया. इसके बाद व्लॉगर पति ने कुछ नहीं कहा. बस हंसते हुए सिर हिला दिया और बोले, हां तुम सही हो. 

देखें Video:

सोशल मीडिया पर वायरल

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @alexwandersyt नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो को अबतक 1 करोड़ 85 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 10 लाख से ज्यादा बार लाइक किया जा चुका है. यह मजेदार किस्सा जब इंटरनेट पर शेयर हुआ, तो लोगों ने जमकर मजे लिए. किसी ने कहा – “बीवी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है.” तो किसी ने लिखा – “अब पति को समझ आ गया होगा कि पत्नी से पंगा लेना आसान नहीं.” लोगों ने इसे पति-पत्नी के रिश्ते में हंसी-मजाक का बेहतरीन उदाहरण बताया.

पति-पत्नी का रिश्ता छोटी-छोटी नोकझोंक और हंसी-मजाक से ही खास बनता है. कभी-कभी ऐसे ही मजेदार जवाब रिश्तों में और भी मिठास घोल देते हैं. यह किस्सा भी यही बताता है कि प्यार में थोड़ी हंसी, थोड़ी मस्ती और ढेर सारी समझदारी ही असली खुशियों का राज़ है.

यह भी पढ़ें: इंफ्लूएंसर ने iPhone 17 Pro Max खरीदने के लिए फॉलोअर्स से मांगे पैसे, लोग बोले- इसके बाद फ्लैट के लिए मांगेगी

सांपों से भरे कुएं में गिरी महिला, 54 घंटे तक दीवार से चिपकी रही, जानिए फिर कैसे बची जान?

लड़की ने दिया Love Letter, लड़के ने सर जी से कर दी शिकायत, खत में लिखी बात सुनकर, मास्टर जी के उड़े होश!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Husband Wife Funny Video, Tajmahal, Viral Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com