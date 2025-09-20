विज्ञापन
मार डाला! लड़कों ने ‘देवदास’ के गाने पर स्टेज पर दिखाई माधुरी जैसी अदाएं, डांस देख टीचर्स भी हंसी रोक न पाए

यह वीडियो एक बार फिर साबित करता है कि टैलेंट और क्रिएटिविटी दिखाने के लिए किसी बड़े मंच की जरूरत नहीं होती. थोड़ी सी कॉमिक टाइमिंग और एंटरटेनमेंट का तड़का ही काफी है.

लड़कों ने ‘देवदास’ के गाने पर स्टेज पर दिखाई माधुरी जैसी अदाएं

स्कूल और कॉलेज फंक्शन में स्टेज परफॉर्मेंस आम होती है, लेकिन कभी-कभी ऐसे अनोखे एक्ट हो जाते हैं जो सभी को हंसा-हंसा कर लोटपोट कर देते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ लड़कों ने फिल्म देवदास के मशहूर गाने “मार डाला” पर ऐसी परफॉर्मेंस दी, कि हर कोई दंग रह गया.

माधुरी जैसी अदाओं का जलवा

वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्चे स्कूल ड्रेस में चटाई पर बैठे हुए हैं और अपनी जगह पर बैठे-बैठे ही वो माधुरी दीक्षित की तरह हाथों की मुद्राएं और एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं. उनकी अदाएं इतनी कॉपी लग रही थीं कि दर्शकों के साथ-साथ टीचर्स भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. खासकर जब लड़कों ने स्लो मोशन में माधुरी के एक्सप्रेशन्स की नकल की, तो पूरा हॉल तालियों और हंसी से गूंज उठा.

देखें Video:

अब तक का सबसे क्रिएटिव परफॉर्मेंस

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर (@iamgallalokesh) नाम के पेज से शेयर किया गया है. वीडियो को 30 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 2 लाख से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं. इस मजेदार एक्ट का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर पहुंचा, यूजर्स ने इसे हाथों-हाथ शेयर करना शुरू कर दिया. किसी ने लिखा – “ये तो सच में माधुरी की टक्कर दे रहे हैं.” तो किसी ने मजाक करते हुए लिखा – “देवदास होता तो इन्हें देखकर खुद कहता – मार डाला!” स्टेज पर बैठी टीचर्स भी इस परफॉर्मेंस को देखकर खिलखिला पड़ीं. वहीं स्टूडेंट्स लगातार तालियां बजाते रहे. कई लोगों ने इसे अब तक का सबसे मजेदार और क्रिएटिव परफॉर्मेंस बताया.

यह वीडियो एक बार फिर साबित करता है कि टैलेंट और क्रिएटिविटी दिखाने के लिए किसी बड़े मंच की जरूरत नहीं होती. थोड़ी सी कॉमिक टाइमिंग और एंटरटेनमेंट का तड़का ही काफी है. लड़कों ने अपनी इस परफॉर्मेंस से न केवल हंसी बटोरी बल्कि दर्शकों के दिल भी जीत लिए.

Students Funny Dance Video, Maar Daala Song, Kids Dance Video
