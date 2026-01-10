नया स्कूटर और मंत्रोच्चार… मैक्सिकन महिला की वाहन पूजा देख इंटरनेट हुआ भावुक

सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति विदेशियों के सम्मान को दिखाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों खूब चर्चा में है, जिसमें एक मैक्सिकन महिला अपने नए स्कूटर की हिंदू रीति-रिवाज से पूजा करवाती नजर आ रही है.

क्या है वायरल वीडियो में?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पंडित जी विधि-विधान से मंत्र पढ़ रहे हैं और उनके पास एक विदेशी महिला भी खड़ी है, जो पूरे श्रद्धा भाव से अपने नए स्कूटर की पूजा करवा रही है. महिला पूरे अनुष्ठान में पूरी गंभीरता और सम्मान के साथ शामिल दिखाई देती है. पूजा के दौरान स्कूटर पर फूल, अगरबत्ती और पूजा सामग्री रखी गई है.

देखें Video:

We do Pooja of new vehicle to invoke divine protection for the vehicle and its occupants



A Mexicans lady following our

Hindu ritual of Vaahan Pooja ☺️👇🏽 pic.twitter.com/QQSnbojZAl — Sheetal Chopra 🇮🇳 (@SheetalPronamo) January 9, 2026

किसने शेयर किया वीडियो?

इस वीडियो को एक्स पर @SheetalPronamo नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा- हम नए वाहन की पूजा करते हैं ताकि वाहन और उसमें सवार लोगों को दैवीय सुरक्षा प्राप्त हो सके. एक मैक्सिकन महिला हमारे वाहन पूजा के हिंदू अनुष्ठान का पालन कर रही है.

कितनी बार देखा गया वीडियो?

इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक 78 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है, और लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. वीडियो पर कई यूजर्स ने भारतीय संस्कृति की तारीफ की है. कुछ लोगों ने इसे परंपरा के प्रति सम्मान बताया, तो कुछ ने कहा कि भारतीय रीति-रिवाज पूरी दुनिया को जोड़ते हैं. कई यूजर्स ने कमेंट किया कि भारतीय संस्कृति की यही खूबसूरती है कि इसमें हर किसी के लिए जगह है.

यह वीडियो एक बार फिर साबित करता है कि भारतीय परंपराएं सिर्फ देश तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दुनिया के अलग-अलग कोनों में भी लोग इन्हें अपनाने और सम्मान देने लगे हैं.

