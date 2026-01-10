वैभव सूर्यवंशी ने मचाया कोहराम, 7 छक्के, 9 चौके, 192 का स्ट्राइक रेट, वर्ल्ड कप से पहले जारी की वॉर्निंग

India vs Scotland ICC U19 World Cup Warm up Match, Vaibhav Suryavanshi: अगर भारत को जिम्बाब्वे में शुरू होने वाले अंडर-19 विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करना है तो बहुत कुछ वैभव सूर्यवंशी पर निर्भर करेगा. वैभव अभी 15 साल के लिए भी नहीं हुए हैं और चारों तरफ सिर्फ उनकी ही चर्चा है. बिहार के इस बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज को अगला सुपरस्टार माना जा रहा है. वहीं वैभव ने अंडर-19 वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले विरोधी टीमों के लिए चेतावनी जारी की है. शानिवार को स्कॉटलैंड के गेंदबाजों के लिए रनमशीन वैभव कहर बनकर टूटे. उन्होंने सिर्फ 27 गेंदों में ही अपना अर्द्धशतक पूरा किया.

उधेड़ी गेंदबाजों की बखिया

15 जनवरी से अंडर-19 वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है और उससे पहले सभी टीमें अपने-अपने वॉर्मअप मैच खेल रही हैं. शानिवार को भारत का पहला वॉर्मअप मैच रहा. जिसमें टीम इंडिया का सामना स्कॉटलैंड से हुआ. स्कॉटलैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और इसके बाद वैभव का तूफान देखने को मिला.

वैभव ने 50 गेंदों पर 9 चौके और 7 छक्कों के दम पर 96 रनों की पारी खेली. उनका स्ट्राइक रेट 192.00 का रहा. वैभव ने सिर्फ 27 गेंदों पर अपना अर्द्धशतक पूरा किया. पहले उन्होंने कप्तान आयुष म्हात्रे के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 70 रन जोड़े. यह साझेदारी 42 गेंदों की हुई. इसके बाद एरोन जॉर्ज के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 56 गेंदों में 78 रन बटोरे. वैभव की पारी के दम पर भारतीय टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 374 रन बनाए.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी मचाया था कोहराम

वैभव ने इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यूथ वनडे में कोहराम मचाया था. उन्हें अफ्रीकी टीम के खिलाफ तीन अंडर-19 वर्ल्ड कप वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया था. वैभव ने तीसरे वनडे में 9 चौके और 10 छक्कों के दम पर 127 रनों की पारी खेली थी. जबकि दूसरे वनडे में छक्कों की बरसात की थी और 24 गेंदों में 1 चौके और 10 छक्कों की मदद से 283.33 की औसत से 68 रन बनाए थे.

वर्ल्ड कप में वैभव से उम्मीद

वैभव अभी 15 साल के भी नहीं हुए हैं और यूथ वनडे में उनके नाम 3 शतक है, उनसे पहले ऐसा कोई नहीं कर पाया है. आयुष म्हात्रे एंड कंपनी जब अपने वर्ल्ड कप अभियान का आगाज करेगी तो सबकी नजरें वैभव पर टिकी होंगी. 15 जनवरी से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में भारत कहां तक का सफर तय करेगा यह काफी कुछ वैभव पर निर्भर रह सकता है. भारत 15 जनवरी को यूएसए के खिलाफ मैच से अपने अभियान की शुरुआत करेगा.

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम: आयुष म्हात्रे (C), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, डी. दीपेश, मोहम्मद एनान, एरोन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, किशन कुमार सिंह, विहान मल्होत्रा, उधव मोहन, हेनिल पटेल, खिलान ए. पटेल, हरवंश सिंह, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी.

