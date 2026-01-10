IND vs NZ, 1st ODI: रोहित शर्मा के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका, दो छक्के लगाते ही रच देंगे इतिहास

India vs New Zealand 1st ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच 11 जनवरी को खेला जाएगा. इस सीरीज में भारत के रोहित शर्मा के पास कई रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा तो वहीं, पहले वनडे में रोहित शर्मा क्रिस गेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. रोहित शर्मा यदि पहले वनडे में दो छक्के लगाने में सफल रहे तो बतौर ओपनर वनडे में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. इस समय क्रिस गेल ने बतौर ओपनर वनडे में 328 छक्के लगाए हैं.वहीं, रोहित के नाम बतौर ओपनर वनडे में अबतक कुल 327 छक्के दर्ज है. इन रिकॉर्ड के अलावा रोहित के पास 13 और महारिकॉर्ड बनाने का मौका होगा.

ODI में 'सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले ओपनर बनने के लिए 𝟮 छक्के चाहिए

बल्लेबाज बतौर ओपनर सिक्स पारी क्रिस गेल 328 274 रोहित शर्मा 327 190 सनथ जयसूर्या 263 382 मार्टिन गप्टिन 174 174 सचिन तेंदुलकर 167 340