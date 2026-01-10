विज्ञापन
कौन है अब्दुल अहमद शेख, जिसे राम मंदिर में नमाज पढ़ने के आरोप में लिया गया हिरासत में

सूत्रों के अनुसार नमाज पढ़ने से रोके जाने के बाद वो संप्रदाय विशेष के नारे लगाने लगा. मौके पर मौजूद सुरक्षाबलों ने उसे हिरासत में ले लिया.

  • अयोध्या के राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने वाले शख्स की पुलिस ने अब्दुल अहमद शेख के रूप में पहचान की है
  • आरोपी जम्मू-कश्मीर के शोपियां का निवासी है और उसके पास से आधार कार्ड बरामद हुआ है
  • आरोपी को शनिवार को मंदिर के दक्षिणी परकोटे में नमाज पढ़ने की कोशिश करते समय हिरासत में लिया गया था
अयोध्या:

अयोध्या के राम मंदिर में नमाज पढ़ने वाले शख्स की पहचान हो गई है. पुलिस ने आरोपी की पहचान अब्दुल अहमद शेख के रूप में की है. आरोपी शख्स के पास से मिले आधार कार्ड के अनुसार वो जम्मू-कश्मीर के शोपियां का रहने वाला है. आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को शनिवार को उस वक्त हिरासत में लिया है जब वो मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था. 

कुछ और लोगों ने की नमाज पढ़ने की कोशिश

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंदिर परिसर में कुछ अन्य लोगों ने भी नमाज पढ़ने की कोशिश की थी. पुलिस फिलहाल अन्य की भी पहचान करने में जुटी है. 

पूछताछ में जुटी पुलिस 

सूत्रों के अनुसार नमाज पढ़ने से रोके जाने के बाद वो संप्रदाय विशेष के नारे लगाने लगा. मौके पर मौजूद सुरक्षाबलों ने उसे हिरासत में ले लिया.हिरासत में लिए गए शख्स से खुफिया एजेंसी और पुलिस के कई आला अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं.

इस मामले को लेकर जिला प्रशासन अभी कोई टिप्पणी नहीं की है. बताया जा रहा था कि आरोपी शख्स ने दक्षिणी परकोटे में नमाज पढ़ने की कोशिश की है. हालांकि, अभी तक इस मामले की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है. 

श्रद्धालुओं की गई नजर 

बताया जा रहा है कि आरोपी शख्स राम मंदिर परिसर के दक्षिणी परकोटे पर नमाज पढ़ रहा था, तभी कुछ श्रद्धालुओं की उसपर नजर गई. इसके बाद तुरंत सुरक्षाकर्मियों को इसकी सूचना दी गई और आरोपी को हिरासत में लिया गया. 

