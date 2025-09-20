विज्ञापन
ताजमहल से लाल किले तक जाने वाली 'रहस्यमयी सुरंग'! दुश्मन से बचने के लिए इसी रास्ते का होता था इस्तेमाल

शख्स ने एक वीडियो में ताजमहल से लाल किला तक मौजूद गुप्त रास्ते का जिक्र किया. वीडियो में बताया गया है कि पुराने समय में महाराजा इस सुरंग का इस्तेमाल दुश्मनों से बचने के लिए करते थे. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

ताजमहल से लाल किले तक जाने वाली 'रहस्यमयी सुरंग'! दुश्मन से बचने के लिए इसी रास्ते का होता था इस्तेमाल
दुश्मनों से बचने के लिए ताजमहल से लाल किला तक था सीक्रेट टनल!

दुनिया के सात अजूबों में से एक ताजमहल भारत में है, जो कि मुगल शासक शाहजहां की सच्ची मोहब्बत मुमताज का प्रतीक है. ताजमहल की खूबसूरती और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए दुनियाभर के पयर्टक और खोजकर्ता भारत आते हैं. शाहजहां ने इसे 1600 में अपनी बेगम मुमताज महल के लिए बनवाया था. ऐसा अभी तक हमें बताया जाता रहा है, लेकिन ताजमहल से आए इस वीडियो को देखने के बाद आपका यह भ्रम टूट सकता है कि ताजमहल को मुमताज के लिए बनवाया गया था. ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे बना हुआ है और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है.

ताजमहल से लाल किले तक जाने का खुफिया रास्ता (Taj Mahal Secret Road To Red Fort )
दरअसल, सोशल मीडिया के 'मीका सिंह' ने ताजमहल को लेकर एक ऐसी खुफिया जानकारी लोगों के साथ शेयर की है, जिसे आज से पहले किसी ने नहीं बताया था. इस वीडियो में मीका सिंह का यह हमशक्ल बता रहा है कि ताजमहल में ऐसा गुप्त रास्ता है, जहां से आक्रमण के दौरान राजा-महाराजा जान बचाने के लिए सीधे लाल किले पहुंच जाते थे. मीका सिंह का यह डुप्लीकेट अपनी इस वीडियो में बोल रहा है, 'यहां साफ-साफ लिखा है, यहां पैसे मत डालो, फिर भी लोग यहां पैसा डाल रहे हैं, इंडिया में पैसों की कमी नहीं है, यह रास्ता है, जहां से शासक अपनी जान बचाने के लिए लाल किले भाग जाता था'. अब इस वीडियो में इस शख्स को देख लोगों को सिंगर मीका सिंह की याद आ रही है.

वीडियो देख लोग हैरान (Raja Gujjar Viral Video)
इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'पैसा की तो हिंदुस्तान में कोई कमी नाए'. अब इस वीडियो पर लोगों के क्या कमेंट्स आ रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं. इस पर एक ने लिखा है, 'क्या ये मीका सिंह है?. दूसरा यूजर लिखता है, 'मुझे यह वीडियो बहुत पसंद आया'. तीसरे ने लिखा है, 'यह तो बड़ा अच्छा गाइड है'. कई यूजर्स इस शख्स को सिंगर मीका सिंह ही समझ रहे हैं. कमेंट बॉक्स में आए कई कमेंट्स के मुताबिक, यह शख्स राजा गुर्जर है, जो सोशल मीडिया पर अपनी मजेदार वीडियो के लिए फेमस है. इंस्टाग्राम पर इसके 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है और इसकी वीडियो में आपको इसकी शानो-शौकत देखने को मिलेगी. इसके ताजमहल वाले वीडियो पर एक लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं.

