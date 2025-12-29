'पानी में मगरमच्छ से बैर'! साथी को बचाने नदी में कूदा बंदरों का झुंड, मगरमच्छ से लिया पंगा

Monkey Saves Friend Viral Video: ओडिशा के केंद्रपाड़ा ज़िले में एक हैरान कर देने वाली घटना कैमरे में कैद हुई. यहां बंदरों के एक झुंड ने अपने साथी को बचाने के लिए खारे पानी के मगरमच्छ से मुकाबला करने की कोशिश की. यह नजारा इतना चौंकाने वाला था कि जिसने भी देखा, दंग रह गया. जंगली जानवरों की यह बहादुरी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

कैसे हुआ हमला?

चश्मदीदों के मुताबिक, एक मगरमच्छ ने अचानक नदी में मौजूद एक बंदर पर हमला कर दिया और उसे पानी में खींच लिया. आमतौर पर ऐसे हालात में जानवर भाग जाते हैं, लेकिन यहां कई बंदर पानी में कूद पड़े और अपने साथी को बचाने के लिए मगरमच्छ का पीछा करने लगे. उनकी कोशिशों के बावजूद मगरमच्छ ने बंदर को नहीं छोड़ा और उसे मार डाला.

कहां की है घटना?

यह घटना ओडिशा के महाकालपाड़ा इलाके की है, जहां नदियों और नालों में अक्सर मगरमच्छ देखे जाते हैं. इस क्षेत्र में महानदी की सहायक नदी खारिनसी भी बहती है, जो मगरमच्छों का पसंदीदा ठिकाना है. भीतरकनिका नेशनल पार्क के आसपास खारे पानी के मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी रहती है. हाल की बाढ़ ने इन मगरमच्छों को गांवों तक पहुंचा दिया है.

ये भी पढ़ें- खो गया यह जहां, खो गया यह रस्ता... ओह गजब! दिल्ली में यह क्या हुआ?

मगरमच्छ का खतरा क्यों बढ़ रहा है?

ओडिशा में मगरमच्छ अक्सर इंसानों और जानवरों के लिए खतरा बन जाते हैं. भारी बारिश और बाढ़ के कारण वे अपनी सामान्य जगहों से निकलकर गांवों और कस्बों में पहुंच जाते हैं. खाने की कमी और पर्यावरणीय बदलाव भी उन्हें इंसानों के करीब ला देते हैं. यही वजह है कि हाल के दिनों में ऐसे हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं.

ये भी पढ़ें- रामपुर में भीषण हादसा, भूसे से लदा ट्रक बोलेरो पर पलटा, देखें खौफनाक VIDEO