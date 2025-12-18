नदी से निकला मौत का शिकारी! पानी पीने पहुंचा बाघ, मगरमच्छ ने कर दिया हमला, फिर जो हुआ, खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Tiger Crocodile attack: उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सामने आया एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक बाघ पानी पीने के लिए नदी के किनारे पहुंचता है, तभी घात लगाए बैठे मगरमच्छ ने अचानक उस पर हमला कर दिया. हालांकि बाघ की फुर्ती ने उसकी जान बचा ली.

कहां और कैसे हुआ ये खौफनाक वाकया?

यह रोमांचक घटना जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला ज़ोन में स्थित रामगंगा नदी के पास हुई. जंगल सफारी पर गए पर्यटकों ने इस पल को कैमरे में कैद कर लिया. जैसे ही बाघ नदी के किनारे पानी पीने झुका, पानी में छिपा मगरमच्छ अचानक बाहर निकल आया और हमला करने की कोशिश की. कुछ ही सेकंड में सब कुछ हुआ, लेकिन बाघ ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए छलांग लगाई और खुद को बचा लिया.

देखें Video:

Inside the forest, life moves in a flash.

Here tomorrow is just a rumour,

only now is present and real.

Every mistake is being punished,

while every alertness rewarded.

Here, every moment is a struggle,

a struggle to survive.

Here future is ensured only through the courage… pic.twitter.com/S8NZtTtMcb — Saket Badola (@Saket_Badola) December 15, 2025

जंगल का सच दिखाता वीडियो

रामगंगा नदी बाघों, मगरमच्छों और घड़ियालों का प्राकृतिक आवास है. ऐसे टकराव बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन यह वीडियो जंगल के असली और खतरनाक स्वरूप को दिखाता है. इस वीडियो को जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक साकेत बडोला ने भी साझा किया और बताया कि यह पूरी तरह से प्राकृतिक व्यवहार है, क्योंकि इस क्षेत्र में मगरमच्छों की मौजूदगी पहले से ही दर्ज है.

वन विभाग की पर्यटकों को चेतावनी

वन अधिकारियों ने इस घटना के बाद पर्यटकों से अपील की है कि वे जंगल सफारी के दौरान नियमों का पालन करें. जंगली जानवरों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें. प्राकृतिक आवास में किसी भी तरह की छेड़छाड़ न करें. हालांकि यह वीडियो रोमांच से भरपूर है, लेकिन यह भी याद दिलाता है कि जंगल में हर पल खतरा मौजूद रहता है.

यह वायरल वीडियो प्रकृति की ताकत और जंगल के नियमों की याद दिलाता है, जहां शिकारी और शिकार एक ही जगह मौजूद होते हैं. बाघ की सूझ-बूझ और फुर्ती ने उसकी जान बचा ली, लेकिन यह मंजर हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है.

