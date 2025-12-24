विज्ञापन
क्या आपको दिखा हरा सांप? इस वायरल VIDEO ने अच्छे-अच्छों की आंखों को धोखा दे दिया

वायरल वीडियो में हरा बेल सांप इतनी सफाई से पत्तियों में छिपा है कि लोग बार-बार देखने के बाद भी उसे पहचान नहीं पा रहे. वेस्टर्न घाट्स से सामने आई यह क्लिप सोशल मीडिया पर छा गई है.

क्या आपको दिखा हरा सांप?

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों को कन्फ्यूज कर दिया है. वीडियो में दिख रहा है एक हरा बेल सांप, जो इतनी परफेक्ट तरीके से पेड़ों की पत्तियों और बेलों में छिपा हुआ है कि उसे पहचानना बेहद मुश्किल हो जाता है. कई लोग तो वीडियो को बार-बार देखने के बाद भी सांप को ढूंढ नहीं पाए.

जंगल में छिपा खामोश शिकारी

यह वीडियो वेस्टर्न घाट्स के जंगलों में शूट किया गया है, जिसे इंस्टाग्राम पर 22 वर्षीय ईशान शनावास ने शेयर किया है. वीडियो में वह झाड़ियों की ओर इशारा करते हुए बताते हैं कि पहली नजर में वहां कुछ भी असामान्य नहीं दिखता. लेकिन जैसे-जैसे कैमरा ज़ूम करता है, एक जगह पर ध्यान टिकता है और तभी दिखता है- एक पतला, हरे रंग का बेल सांप.

देखें Video:

कैसे करता है सांप खुद को अदृश्य?

ईशान वीडियो में बताते हैं कि यह सांप जानबूझकर अपने शरीर को हवा में हिलती बेल की तरह लहरा रहा है. यह उसकी नेचुरल सर्वाइवल टेक्नीक है, जिससे वह शिकारियों और इंसानों दोनों से बच सकता है. सांप की हल्की मूवमेंट दरअसल एक रणनीति है। वह इंसान की मौजूदगी को महसूस कर चुका होता है और बिना घबराए, धीरे-धीरे खुद को वहां से हटाने की कोशिश करता है. खास बात यह है कि उसे यह एहसास तक नहीं होता कि उसे देखा जा चुका है.

सोशल मीडिया पर छा गया वीडियो

इस वीडियो को अब तक 3.1 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कमेंट सेक्शन में लोग मान रहे हैं कि उन्होंने सांप को पहचानने के लिए वीडियो कई बार चलाया. एक यूज़र ने लिखा, ये सबसे खूबसूरत प्रजातियों में से एक है. वहीं दूसरे ने कहा, काफी देर बाद समझ आया कि सांप कहां है!

वेस्टर्न घाट्स की जैव विविधता की झलक

कई यूज़र्स ने इस वीडियो की तारीफ इसलिए भी की क्योंकि यह दिखाता है कि जंगल में जीव कैसे बिना आक्रामक हुए, सिर्फ धैर्य और छलावरण के जरिए जिंदा रहते हैं. वेस्टर्न घाट्स जैसे इलाकों में ऐसी प्रजातियां प्रकृति की अनोखी कला को दर्शाती हैं. यह वीडियो सिर्फ एक सांप का नहीं, बल्कि प्रकृति की उस चुपचाप चलने वाली जंग का उदाहरण है, जहां दिखना हार हो सकता है और छिप जाना ही जीत.

