इंसान ने दिखा दी अपनी फितरत... हाथी को घेरकर किया ऐसा काम, जिसकी माफी भी नहीं मिलेगी, देखें VIDEO

सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल का एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स हाथी की पूंछ खींचते और फिर उस पर पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहा है. वीडियो में हाथी दर्द और डर से तड़पता नजर आता है. इस वीडियो ने लोगों में गुस्सा पैदा कर दिया है.

ये इंसान नहीं, दरिंदा है

वीडियो में आप देख सकते हैं कि कोई हाथी की पूंछ खींच रहा है, तो कोई पत्थर फेंक रहा है. यह वीडियो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर का बताया जा रहा है, जिसने लोगों में गुस्सा पैदा कर दिया है. वीडियो मेंआप देख सकते हैं कि एक शांत हाथी जंगल में आराम से चल रहा होता है, तभी एक शख्स पीछे से जाकर हाथी की पूंछ खींच लेता है.

अचानक हुए इस हमले से हाथी घबरा जाता है और पलटकर उस शख्स की तरफ दौड़ता है. जिसके बाद वो शख्स किसी तरह बचकर वहां भाग निकलता है. लेकिन इसके बाद भी लोग पीछे नहीं हटते. कई लोग हाथी पर पत्थर फेंकते और चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं. दूसरी तरफ, वहां मौजूद कुछ लोग इस घटिया हरकत को देखकर हंसते और वीडियो बनाते हैं. वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब एक झुंड खाने की तलाश में मिदनापुर जिले के पास के इलाकों में भटककर आ गया था.

देखें Video:

लोगों का फूटा गुस्सा

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर (@streetdogsofbombay) नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. इसके साथ लिखा गया है, असली जंगली कौन है? वीडियो सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट पड़ा है. कई यूज़र्स ने लिखा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. एक यूज़र ने कमेंट किया- “जानवर बोल नहीं सकते, इसलिए इंसान उन पर जुल्म करता है.” कुछ लोगों ने इसे “शर्मनाक” और “क्रूरता की हद” बताया.

IFS अधिकारियों को टैग कर की कार्रवाई की मांग

यूज़र्स ने वीडियो को कई IFS अधिकारियों और वन विभाग को टैग करते हुए न्याय की मांग की है. लोगों का कहना है कि ऐसे अमानवीय व्यवहार पर उदाहरण पेश करने वाला एक्शन ज़रूरी है, ताकि कोई दोबारा ऐसा करने की हिम्मत न करे. वीडियो वायरल होने के बाद कई पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने भी आवाज उठाई है. उन्होंने कहा कि यह साफ तौर पर एनिमल क्रुएल्टी (Animal Cruelty) का मामला है और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: इंडियन फैमिली के साथ बिन बुलाए लंच करने पहुंची विदेशी बच्ची, फिर जो हुआ, लोग बोले- ये है भारतीय संस्कार

क्रेन से हवा में लटककर कपल ने कराया प्री वेडिंग शूट, देखकर चौंके लोग, बोले- रिस्क लेने से अच्छा AI से बना लेता भाई!

मरने पर कौन-कौन आएगा! जानने के लिए ज़िंदा शख्स ने निकलवाई अपनी शवयात्रा, कहा- लोगों का प्रेम देखना चाहता था