शरारा मिलने से नाराज 3 साल की बच्ची ने छेड़ी लहंगे के लिए जंग, दी ऐसी धमकी, सुनकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

एक नन्हीं सी बच्ची को भी अपनी बहन पर ऐसा ही गुस्सा आया. ये गुस्सा जताने के लिए बच्ची ने ऐसी धमकी दे डाली जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ये उसकी मासूमियत पर हंसने वाली बात है या फिर गंभीर सोच का विषय है.

शरारा मिलने से नाराज 3 साल की बच्ची ने छेड़ी लहंगे के लिए जंग, दी ऐसी धमकी, सुनकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे
शरारा मिलने से नाराज तीन साल की बच्ची ने छेड़ी लहंगे के लिए जंग

बच्चे कभी कभी अपनी मासूमियत में ऐसी बातें कह जाते हैं, जिन्हें सुनकर समझ नहीं आता कि हंसे या हैरान हों. खासतौर से जब मामला भाई बहनों से कंपैरिजन का हो तो कभी कभी बात वर्ल्ड वॉर जितनी गंभीर भी हो जाती है. एक नन्हीं सी बच्ची को भी अपनी बहन पर ऐसा ही गुस्सा आया. ये गुस्सा जताने के लिए बच्ची ने ऐसी धमकी दे डाली जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ये उसकी मासूमियत पर हंसने वाली बात है या फिर गंभीर सोच का विषय है. उसकी धमकी के जो भी मायने हों लेकिन एक लहंगे के लिए उसका मिशन देखकर आप जरूर हंस पड़ेंगे.

देखें Video:

गद्दे में दबा कर मार दो

राइटर मूड ऑफ नाम के इंस्टाग्राम हैंडल पर ये वीडियो शेयर किया गया है. जिसमें एक नन्हीं सी बच्ची चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि गद्दे में दाब कर मार दो मुझे. ये कहते हुए वो पूरी तरह सीरियस ही नजर आ रही है. उसका वीडियो बना रहा शख्स उससे पूछता है कि क्यों मार दें. तब वो बच्ची अपने पास बैठी बहन की तरफ इशारा करके कहती है कि इसे लहंगा दिलवा दिया लेकिन मुझे नहीं दिलवाया. असल में उस बच्ची को लहंगे की जगह शरारा दिलवा दिया. जबकि बहन को लहंगा दिलवाया. इस बात से वो भी नाराज है और, इस अंदाज में गुस्सा जता रही है और लहंगा दिलाने की जिद पर अड़ी है.

यूजर्स का मिलाजुला रिएक्शन

इस वीडियो को देखने के बाद कुछ यूजर्स बच्ची की क्यूटनेस पर फिदा हो गए हैं. उन्होंने लिखा है कि अब तो इस बच्ची को लहंगा दिला ही दो. कुछ यूजर्स ने लिखा है कि अपने हक के लिए आवाज उठानी ही पड़ती है. लेकिन कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं जिन्हें बच्ची की बात सुनकर फिक्र सता रही है. एक यूजर ने लिखा है कि बच्ची की उम्र महज तीन साल नजर आ रही है. लेकिन वो जिस तरह गद्दे में दबाकर मारने की बात कर रही है, वो डराने वाला है.

