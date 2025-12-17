पापा, मेरा 11 साल से बॉयफ्रेंड है...बेटी ने डरते-डरते बताई ऐसी बात, फिर पिता ने जो कहा, आप सोच नहीं सकते

Father Daughter Viral Video: किसी भी महिला के लिए अपने माता-पिता से अपने प्यार या अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताना सबसे डरावना पल होता है. डर, जजमेंट और रिजेक्शन की आशंका उस एक बातचीत को जिंदगी का सबसे भारी लम्हा बना देती है. यही वजह है कि एक बेटी और उसके पिता के बीच हुई यह बातचीत अब सोशल मीडिया पर लाखों दिलों को छू रही है.

वायरल वीडियो में क्या है?

इंस्टाग्राम यूजर Drishtee नाम की यूजर ने हाल ही में एक बेहद निजी वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वह अपने पिता का हाथ पकड़े नजर आती हैं. चेहरे पर घबराहट साफ झलकती है. पिता उनकी बेचैनी महसूस कर लेते हैं और शांति से कहते हैं, जो कहना है कहो, डरने की जरूरत नहीं. बेटी घबराते हुए बोलती है, पापा… मेरा 11 साल से बॉयफ्रेंड है. थोड़ी हिम्मत जुटाकर बेटी कांपती आवाज़ में कहती है, पापा, इतने सालों से बताना था… मेरा एक बॉयफ्रेंड है… 11 साल से.

देखें Video:

यह पल बेहद भारी हो जाता है. दर्शक भी सांस रोके इंतजार करते हैं कि आगे क्या होगा. पिता का जवाब जिसने सबका दिल जीत लिया. गुस्सा, झटका या नाराज़गी, कुछ भी नहीं. पिता मुस्कुराकर बेहद सहज अंदाज में कहते हैं- सबका होता है, इसमें घबराने की क्या बात है. इतना सुनते ही बेटी फूट-फूटकर रो पड़ती है. यह आंसू डर के नहीं, बल्कि उस बोझ के उतरने के होते हैं जिसे वह सालों से ढो रही थी. हिम्मत मिलने पर बेटी अपने बॉयफ्रेंड का नाम भी बताती है, विवेक. इस पर पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उन्हें यह सब पहले से पता था.

यह सुनकर न सिर्फ बेटी, बल्कि वीडियो देखने वाले लाखों लोग भावुक हो जाते हैं. इसके बाद पिता जो कहते हैं, वही इस वीडियो की असली ताकत बन जाता है. वह बताते हैं कि बेटी और उसका पार्टनर दोनों आत्मनिर्भर हैं, काम करते हैं और अपने फैसले खुद लेने में सक्षम हैं. उनके लिए शादी का मतलब है- पूरी जिंदगी किसी के साथ बिताना, इसलिए सबसे जरूरी है कि इंसान अच्छा हो, समझदार हो और प्यार करने वाला हो. जाति, धर्म या पैसे से ज्यादा इंसानियत मायने रखती है.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

वीडियो ने लाखों दिल जीत लिए. एक यूजर ने लिखा- आपके पिता को अवॉर्ड मिलना चाहिए. दूसरे ने कहा- वीडियो देखते हुए मेरी एंग्जायटी खत्म हो गई. कई लोगों ने माना कि यह वीडियो देखकर उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए. यह वीडियो सिर्फ एक पिता-बेटी की बातचीत नहीं है, बल्कि उस भरोसे, समझ और बिना शर्त प्यार की मिसाल है. जिसकी आज हर बच्चे को अपने माता-पिता से उम्मीद होती है. इंटरनेट पर यह वीडियो इसलिए वायरल नहीं हुआ क्योंकि यह अनोखा है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह दुर्लभ है.

