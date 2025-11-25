बेटी की याद में टूटा पिता, स्टेशन पर रो पड़ा मजदूर, कांपती आवाज और भीगी पलकों ने बयां किया दर्द

Emotional Instagram Reels: कभी-कभी एक वीडियो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं चलता...वो आपकी रूह तक पहुंच जाता है. ऐसा ही एक भावुक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लाखों लोगों की आंखें नम कर रहा है. वीडियो में स्टेशन पर खड़ा एक साधारण-सा पिता जब ये बता रहा होता है कि, परिवार की जिम्मेदारी और पैसा कमाने के चक्कर में उसे अपनी नन्ही गुड़िया से दूर रहना पड़ता है, तो बोलते-बोलते अचानक पिता की आवाज कांपने लगती और आंखों में आंसू उभर आते हैं. इस वीडियो को देखते ही देखते इंटरनेट पर भावनाओं की लहर उमड़ पड़ी.

पिता की कहानी जिसने इंटरनेट को रोक दिया (Father Daughter Bond)

स्टेशन पर इंतजार और दिल में दर्द...वीडियो में देखा जा सकता है कि, एक थका हुआ-सा आदमी प्लेटफॉर्म पर चुपचाप बैठा है. हाथ में छोटा-सा बैग, चेहरे पर सफर की थकान और आंखों में कहीं गहरी उदासी, तभी एक पत्रकार उससे बात शुरू करता है, जैसे ही वह बताता है कि वह घर छोड़कर काम के लिए जा रहा है, उसकी आवाज हल्की कंपकंपी पकड़ लेती है. 'दो साल की बेटी है मेरी…' यह कहते ही उसका गला भर आता है. उसका चेहरा बताता है कि नौकरी की मजबूरी ने उसके दिल के कितने टुकड़े किए हैं.

बात बेटी पर आई और पिता की आंखें भर आईं (Father daughter emotional viral video)

पत्रकार पूछता है कि, 'कितना मुश्किल होता है परिवार से दूर रहना?' वह पलकें झुका लेता है, होंठ कांपते हैं और वो सब भावनाएं, जिन्हें अक्सर पिता छिपा लेते हैं, आखिरकार जाहिर हो जाती हैं. हर पिता की तरह, उसकी कमजोरी भी उसकी बेटी ही निकली. वह मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसका चेहरा कुछ और ही कहानी बयान कर देता है.

लोगों के दिलों में क्यों उतर गया यह वीडियो? (Man cries at railway station)

वीडियो को देख चुके यूजर्स बोले- 'ये हर पिता का दर्द है.' वीडियो सामने आते ही इंटरनेट भावुक कमेंट्स से भर गया. किसी ने लिखा, उसकी आवाज में जो दर्द है…वह हर उस इंसान का दर्द है, जो परिवार के लिए शहरों में भटकता है.' एक और यूजर ने लिखा, 'पिता-बेटी का रिश्ता दुनिया का सबसे नाज़ुक और पवित्र रिश्ता है.'कई लोगों ने कहा कि यह वीडियो प्रवासी मजदूरों और नौकरीपेशा लोगों की असली कहानी है, जिन्हें घर से कोसों दूर रहकर पेट पालना पड़ता है.

