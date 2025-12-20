विज्ञापन
गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर मिली गुड न्यूज, जानें कब से मेरठ से प्रयागराज तक 6 घंटे में फर्राटेदार सफर

Ganga Expressway News: गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की तारीख नजदीक आ गई है. पूर्वांचल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है. गंगा एक्सप्रेसवे कई लिंक एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा.

नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जनवरी के मध्य में हो सकता है. मेरठ से प्रयागराज तक का 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस यूपी के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से को जोड़ेगा. इसे प्रदेश की इकोनॉमी की गेमचेंजर माना जा रहा है. मेरठ-प्रयागराज एक्सप्रेसवे के बीच गंगा एक्सप्रेसवे का ट्रायल दिसंबर के आखिरी में प्रारंभ होगा. फिर मकर संक्रांति के बाद गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता दिया जा सकता है. पीएम मोदी ने ही 18 दिसंबर 2021 को इस एक्सप्रेसवे की नींव रखी थी. उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) परियोजना के अंतिम चरणों का कामों की समीक्षा कर रहा है.

यूपीडा अफसरों की हरी झंडी मिलने के बाद खरमास खत्म होते ही 14 जनवरी के बाद एक्सप्रेसवे पर वाहनों का आवागमन शुरू हो सकता है. यूपीडा अफसरों का कहना है कि दिसंबर के आखिरी में एक्सप्रेसवे के ट्रायल जगह-जगह किए जाएंगे. फिर सुरक्षा एवं संरक्षा रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी. यूपीडा और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के अधिकारियों की इस बाबत बैठक होगी 

  • गंगा एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे की 
  • 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है गंगा एक्सप्रेसवे, जिसे आठ लेन तक बढ़ाया जा सकेगा
  • मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज जुदापुर दांडू गांव तक जाएगा ये एक्सप्रेसवे
  • 6 घंटे में सफर तय होगा मेरठ से प्रयागराज तक, 12 घंटे की जगह
  •  99 फीसदी काम पूरा हो चुका एक्सप्रेसवे का, एक महीने के अंदर उद्घाटन होने के आसार

कई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से भी जुड़कर ये एक्सप्रेसवे यूपी से लेकर अन्य पड़ोसी राज्यों के लिए बड़ा रोड नेटवर्क तैयार करेगा.मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा, इससे नोएडा एयरपोर्ट, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा तक पहुंच और आसान हो जाएगी.इसे 90 किमी के फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे को भी इससे कनेक्ट किया जाएगा. इसे दिल्ली-देहरादून एक्सप्रसे-वेसे भी लिंक किया जाएगा. गंगा एक्सप्रेसवे के दोनों ओर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, जिससे लाखों रोजगार पैदा होंगे. 

12 जिलों से गुजरेगा गंगा एक्सप्रेसवे

गंगा एक्सप्रेसवे से मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जैसे 13 जिले जुड़ेंगे. गंगा एक्सप्रेसवे का पहला खंड 129 किलोमीटर का मेरठ से बदायूं तक फैला है. इसके सिंभावली ब्लॉक का भी लगभग पूरा हो चुका है. अंतिम निरीक्षण के बाद 15 जनवरी के आसपास इसका उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों हो सकता है. 

पांच जगहों पर उतर सकेंगे फाइटर जेट

गंगा एक्सप्रेसवे पर पांच ऐसी रणनीतिक लोकेशन बनाई गई हैं, जहां जरूरत पड़ने पर लड़ाकू विमान की लैंडिंग भी कराई जा सकती है. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर राफेल, सुखोई और जगुआर जैसे फाइटर जेट उतरने लायक जगहें बनाई गई हैं. शाहजहांपुर में एयरस्ट्रिप बनाई गई है. गंगा नदी पर 960 मीटर लंबा पुल और रामगंगा पर 720 किलोमीटर लंबा पुल बनाया गया है.

नोएडा एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी

यूपी के लगभग हर शहर की नोएडा एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी होगी. इसमें गंगा एक्सप्रेसवे को नोएडा एयरपोर्ट से लिंक एक्सप्रेसवे के जरिये जोड़ा जाएगा. 74 किलोमीटर का ये लिंक एक्सप्रेसवे नोएडा और बुलंदशहर के 56 गांवों से गुजरते हुए जेवर एयरपोर्ट तक जाएगा. इस लिंक एक्सप्रेसवे पर करीब 4 हजार करोड़ की लागत आएगी और यह वेस्ट यूपी में बेहतर कनेक्टिविटी का एक और रास्ता होगा. YEIDA के मुताबिक, यह एक्सप्रेसवे बुलंदशहर के स्याना एरिया में गंगा एक्सप्रेसवे के 44.3 किलोमीटर प्वाइंट से यमुना एक्सप्रेसवे पर 24.8 प्वाइंट  फिल्म सिटी को जोड़ेगा. इस एक्सप्रेसवे के 20 किमी का हिस्सा यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में होगा. 12 सौ करोड़ रुपये लागत से ये एक्सप्रेसवे बनेगा और 740 एकड़ भूमि इसके लिए अधिग्रहीत होगी.  

Ganga Expressway

Ganga Expressway

56 गांवों से गुजरेगा ये नया लिंक एक्सप्रेसवे

यह लिंक एक्सप्रेसवे कुल 56 गांवों की भूमि से होकर गुजरेगा. इसमें शामिल होंगे गौतमबुद्ध नगर जिले के नोएडा के आठ गांव जेवर तहसील के तहत मेहंदीपुर बांगर, भुन्नातगा, भाईपुर ब्रह्मनान, म्याना, रबूपुरा, फाजिलपुर, कल्लूपुरा हैं. जबकि बुलंदशहर के 48 गांव की जमीन का लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण होगा.

उत्तर प्रदेश के बड़े एक्सप्रेसवे


यमुना एक्सप्रेसवे:
दिल्ली - आगरा 2 घंटे में
उद्घाटन - 2012
लागत - 13,300 करोड़

आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे
उद्घाटन - 2016
लागत - 15,000 करोड़

दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे
उद्घाटन - 2021
लागत - 7,855 करोड़

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे
लखनऊ-गाजीपुर
उद्घाटन - 2021
लागत - 22,494 करोड़

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे
चित्रकूट से इटावा (आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे)
उद्घाटन - 2022
लागत - 7766 करोड़ रुपये

गंगा एक्सप्रेसवे
मेरठ से प्रयागराज तक
खुलने का समय - 1 या 2 महीने में
लागत - 37,352 करोड़ रुपये

