ट्रेन पर बैठी बेटी ने बनाया 'फिंगर हार्ट', पापा ने समझ लिया कुछ और, फिर जो किया, Video देख इमोशनल हुए लोग

ट्रेन जैसे ही चली तो बाए कहने की जगह बेटी ने पिता को कोरियन हार्ट बनाकर दिखाया, जिसे पिता ने समझा की बेटी पैसों मांग रही है और तुरंत अपनी जेब से 500 निकालकर रुपये दे दिए.

पिता-बेटी के प्यारे से इस वीडियो ने लोगों को किया भावुक

घर छोड़कर पढ़ाई या नौकरी के लिए निकलना हमेशा भावुक क्षण होता है. बच्चों की तरक्की पर गर्व होने के बावजूद माता-पिता से जुदाई उनके दिल को अंदर ही अंदर तोड़ देती है. हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आया एक वीडियो इसी भावुक रिश्ते की झलक दिखाता है, जिसमें पिता और बेटी का मासूम प्यार लोगों को रुला रहा है. वीडियो में बेटी अपने पिता को रेलवे स्टेशन से विदा करते हुए रिकॉर्डिंग कर रही होती है. पिता प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बेटी को प्यार भरी नज़रों से देख रहे होते हैं. दोनों की आंखों में जुदाई का दुख साफ झलक रहा था.

पिता ने समझा बेटी पैसे मांग रही है

विदाई के दौरान बेटी ने पिता को प्यार जताने के लिए ‘फिंगर हार्ट' यानी कोरियन हार्ट का इशारा किया, अंगूठे और तर्जनी को हल्का सा मोड़कर बनाया जाने वाला यह छोटा-सा दिल स्नेह का प्रतीक होता है. लेकिन पिता इस इशारे का मतलब नहीं समझ पाए. उन्हें लगा कि बेटी पैसे मांग रही है. अपनी मासूमियत में उन्होंने तुरंत 500 रुपये निकालकर बेटी की ओर बढ़ा दिए. बेटी इस पल को देखकर भावुक भी हुई और मुस्कुरा भी उठी.

देखें Video:

बेटी ने शेयर की अपनी फीलिंग्स

बेटी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि उनकी पीढ़ी ऐसे मासूम और सच्चे माता-पिता के साथ बड़ी हुई है. उन्होंने कहा कि सिर्फ माता-पिता में ही वह निश्छलता होती है, जो छोटी-सी हरकत में भी प्यार ढूंढ लेते हैं. पिता की भोली प्रतिक्रिया ने लोगों को याद दिलाया कि माता-पिता का प्यार हर छोटी चीज़ में छिपा होता है, चाहे वह किसी इशारे का गलत मतलब ही क्यों न निकाल लें.

सोशल मीडिया पर भावनाओं की बौछार

वीडियो ऑनलाइन आते ही लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई. कई यूज़र्स ने पिता और बेटी के रिश्ते की इस झलक को बेहद प्यारा बताया. एक यूज़र ने लिखा, कि ऐसी मासूम भावनाओं को संभालकर रखने की ज़रूरत है. दूसरे यूज़र्स ने कहा, कि यह वीडियो उन्हें अपने माता-पिता की याद दिला गया और यह कि दुनिया में माता-पिता का प्यार सबसे सच्चा होता है.

