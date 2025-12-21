विज्ञापन

Dhurandhar box office collection day 17: रणवीर सिंह ने तोड़ दिया सनी देओल की गदर-2 का रिकॉर्ड, कमाए इतने करोड़

Dhurandhar Box Office: धुरंधर अगले हफ्ते कभी भी ₹600 करोड़ का आंकड़ा पार करने के लिए तैयार दिख रही है, और इसके साथ जवान के ऑल-टाइम बॉलीवुड कलेक्शन रिकॉर्ड ₹640 करोड़ के लिए दौड़ लगा सकती है.

Dhurandhar Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर तेज रफ्तार से दौड़ रही धुरंधर
नई दिल्ली:

Dhurandhar box office collection day 17: धुरंधर अपने तीसरे वीकेंड को शानदार तरीके से खत्म करने के लिए तैयार है. शुक्रवार और रविवार के बीच भारत में लगभग ₹100 करोड़ नेट की कमाई की है. यह एक हिंदी फिल्म के लिए एक और रिकॉर्ड है, जिसे रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ने अब एक आदत सा बना लिया है. इस कड़ी में आदित्य धर की फिल्म कई ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ रही है.

धुरंधर बॉक्स ऑफिस अपडेट

धुरंधर ने पहले 16 दिनों में टिकट खिड़की पर ₹517 करोड़ नेट कमाए. इसमें एक बहुत मजबूत तीसरा शनिवार शामिल था, जब फिल्म ने शुक्रवार की तुलना में 52% की बढ़ोतरी दर्ज की और भारत में ₹34.50 करोड़ नेट कमाए. धुरंधर ने रविवार को और भी शानदार तरीके से शुरुआत की, सुबह के शो में 45% और दोपहर के शो में 78% ऑक्यूपेंसी देखी गई, जो पिछले शनिवार के आंकड़ों से 40% ज्यादा है. इसका मतलब है कि रविवार का कलेक्शन शुक्रवार से काफी ज्यादा होने की उम्मीद है. सैकनिल्क के मुताबिक रविवार (21 दिसंबर) शाम 5 बजे तक, धुरंधर ने भारत में ₹24.5 करोड़ नेट जमा किए थे, जिससे इसका घरेलू कलेक्शन ₹541.76 करोड़ हो गया.

रविवार को धुरंधर ने सनी देओल की 2024 की ब्लॉकबस्टर गदर 2 के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया, जिसने अपनी रिलीज पर ₹525 करोड़ नेट कमाए थे. दिन के आखिर तक फिल्म को शाहरुख खान की पठान (₹543 करोड़) और रणबीर कपूर की एनिमल (₹553 करोड़) के फाइनल कलेक्शन को भी पार कर लेना चाहिए और यह बिना किसी डब वर्जन के सपोर्ट के ऐसा करेगी, एनिमल और पठान से अलग, जिन्हें दोनों को इसका फायदा मिला था.

अपनी स्पीड को देखते हुए, धुरंधर अगले हफ्ते कभी भी ₹600 करोड़ का आंकड़ा पार करने के लिए तैयार दिख रही है, और इसके साथ जवान के ऑल-टाइम बॉलीवुड कलेक्शन रिकॉर्ड ₹640 करोड़ के लिए दौड़ लगा सकती है.

