देसी जुगाड़ लगाकर बच्चे ने नहाने के लिए बनाया ऐसा Shower, देख माथा मलते रह गए लोग

Desi Jugaad Video: इन दिनों इंटरनेट पर एक छोटे बच्चे का वीडियो खूब देखा जा रहा है. वीडियो में बच्चे का देसी जुगाड़ और क्रिएटिविटी देखकर लोग हैरान भी हैं और बच्चे की तारीफों के पुल भी बांध रहे हैं.

देसी जुगाड़ लगाकर बच्चे ने नहाने के लिए बनाया ऐसा Shower, देख माथा मलते रह गए लोग
बच्चे का जुगाड़ Shower देख लोग बोले- वाह बेटा, तू तो कमाल है

Cute Kid Shower Video: सोशल मीडिया पर रोजाना लाखों वीडियो सामने आते रहते हैं, लेकिन कुछ क्लिप्स ऐसे होते हैं, जो सीधा दिल में उतर जाते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटा बच्चा देसी जुगाड़ से शावर बनाकर मजे से नहाता नजर आ रहा है. वीडियो में बच्चे की मासूम मुस्कान, सादगी और क्रिएटिविटी ने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल छू लिया है. कोई इसे 'खुशियों का असली मतलब' बता रहा है, तो कोई इसे 'गरीबी में भी जुगाड़ का टैलेंट' बता रहा है.

पॉलीथिन बनी 'शावर मशीन' (Desi Jugaad Viral Video)

वीडियो को एक्स (Twitter) पर @raamphall नाम के यूजर ने शेयर किया है. कैप्शन में लिखा है, 'खुशियां किसी दौलत की मोहताज नहीं होतीं.' क्लिप में बच्चा घर के बाहर नहाने के लिए खड़ा है. उसके सिर के ऊपर एक रस्सी से बंधी पानी से भरी पॉलीथिन टंगी है, जैसे ही वह साबुन लगाकर नहाने को तैयार होता है, वो एक डंडी से पॉलीथिन में हल्का सा छेद करता है और फिर उस छेद से गिरते पानी से मस्ती में नहाने लगता है. उसकी खुशी और हंसी देखकर आप भी मुस्कुरा उठेंगे. महंगे शावर की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग और ढेर सारा बचपन इस वीडियो को खास बना रहा है. 

यूजर्स बोले- यही तो असली इंजीनियरिंग है (Plastic Bag Shower)

वीडियो पर अब तक हजारों रिएक्शन आ चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, 'इनबिल्ट शावर के साथ ओवरहेड टैंक तैयार.' दूसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, 'ये बच्चा ISRO में जाएगा, जुगाड़ देखकर तो पक्का लगता है.' तीसरे यूजर ने कहा, 'यही तो सच्ची खुशी है, जब कम साधनों में भी जीवन को एन्जॉय किया जाए.' कई यूजर्स ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि, यह क्लिप बता रही है कि खुशियां खरीदी नहीं जातीं, बनाई जाती हैं.'

देसी जुगाड़ ने जीता इंटरनेट का दिल ()

यह वीडियो अब लाखों बार देखा जा चुका है और हर प्लेटफॉर्म पर शेयर हो रहा है. लोग इसे 'Cutest Indian Jugaad Moment' कह रहे हैं. मासूमियत, सादगी और रचनात्मकता का यह परफेक्ट कॉम्बो सोशल मीडिया पर एक ताजगी भरी मुस्कान छोड़ गया है. 

