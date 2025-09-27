मंदिर से हनुमान जी उठाकर भागा बच्चा, फिर प्यार से लगाई दवा, मां डांटती रही, Video में देखें आगे क्या हुआ

कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और अगर बच्चे ही भगवान पर भारी पड़ जाए तो, यह हम नहीं बल्कि यह वीडियो दिखा रहा है कि कैसे एक बच्चे ने हनुमान जी की नाक में दम कर दिया. इस वीडियो में एक मासूम ने मंदिर से वाटिका की तरह हनुमान जी को अपने कंधे पर उठाकर पूरे घर में उत्पात मचा दिया. घर में इस हंगामे के दौरान जब हनुमान जी को चोटे आई तो 2 साल के इस बच्चे ने उन्हें दवाई भी लगाई और उनसे प्यार भी जताया. हनुमान जी और छोटे नटखट हनुमान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और हंस-हंसकर लोगों के पेट में दर्द हो रहा है.

देखें Video:

हनुमान जी पर भारी पड़ा क्यूट भक्त ( Toddler picked up Hanuman Viral Video)

इस वीडियो में आप देखेंगे एक छोटा बच्चा तकरीबन डेढ़ से 2 साल तक बच्चा घर के मंदिर में घुसता है और वहां से हनुमान जी की मूर्ति उठाकर भाग जाता है, उसकी मां उसके पीछे-पीछे दौड़ती हुई हनुमान जी को लेने जाती है, लेकिन बच्चा है कि हनुमान जी पर अपना पूरा हक जमाता है और उन्हें देता नहीं हैं. फिर यह बच्चा हनुमान जी के गाल पर पुच्ची लेता है. इतने में इसकी मां बोलती है कि हनुमान जी को चोट लग गई. इतना सुनने के बाद बच्चा भागा-भागा जाता है मां का बॉडी लोशन उठाकर लाता है और हनुमान जी को लगाता है और फिर उनसे प्यार जताता है. यह पूरा वीडियो देखने में बहुत ही मजेदार है और बच्चे की क्यूटनेस आपका दिल जीत लेगी.



वीडियो देख लोग हुए लोटपोट (Hanuman Ji Viral Video)

इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, हनुमान जी सोच रहे होंगे कि इतना परेशान तो वो भी नहीं किए होंगे अपनी मां अंजनी को'. दूसरा लिखता है, मैंने तो सिर्फ पहाड़ उठाया था, इसने तो मुझे ही उठा लिया'. तीसरे यूजर ने लिखा है, हनुमान जी का अपहरण'. चौथा लिखता है, बच्चे मन के सच्चे'. पांचवां यूजर लिखता है, हनुमान जी भी सोच रहे होंगे कि हे प्रभु यह क्या जुल्म है. एक और लिखता है, यह है हनुमान जी का सच्चा भक्त'. वहीं, कई यूजर्स ऐसे भी हैं, जो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान लिख रहे हैं. इस वीडियो को देखने के बाद कई यूजर्स तो हंस हंसकर लोट पोट हो गए हैं.

यह भी पढ़ें: आधा हैंडल, बिना ब्रेक और सीट की साइकिल से स्कूल जाता है ये बच्चा, वायरल Video देख कांप उठेगा कलेजा

सोने के गहनों से भरी तिजोरी में कुंडली मारकर बैठा था किंग कोबरा, फुफकारते हुए किया वार, देखकर कांप उठेगी रूह

सिर्फ भारतीय रेल में संभव... ट्रेन की अपर बर्थ पर सूख रहे थे अंडरगार्मेंट्स, शख्स ने शेयर की फोटो, छिड़ गई बहस