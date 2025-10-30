'Uyi Amma' पर दो नन्ही परियों का धमाल! राशा थडानी भी रह गईं हैरान

Adorable video of two girls singing Uyi Amma: सोशल मीडिया पर एक प्यारा सा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो नन्ही बच्चियां अपने फोन पर 'उई अम्मा' के बोल ढूंढती नजर आती हैं. वीडियो में दोनों एक साथ झुककर स्क्रीन पर लिरिक्स देखती हैं और फिर जैसे ही गाना शुरू होता है, दोनों इतनी मासूमियत और जोश से गाना शुरू कर देती हैं कि, देखने वाला बस दिल ही हार बैठे. यह वीडियो इंस्टाग्राम यूजर शिवान्या बंदराल (Shivanya Bandral) ने शेयर किया है और अब तक इसे 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

राशा थडानी भी नहीं रोक पाईं खुद को! (rasha thadani uyi amma)

इस वीडियो ने सिर्फ दर्शकों को नहीं बल्कि खुद 'Uyi Amma' फेम राशा थडानी को भी अपना फैन बना लिया. राशा थडानी ने लिखा, 'यह आज मैंने देखी सबसे प्यारी चीज.' और सच कहें तो इंटरनेट भी उनसे पूरी तरह सहमत दिखा. लोगों ने कमेंट्स में लिखा, 'प्योर मासूमियत.' दूसरे ने लिखा, 'इन बच्चों ने मेरा दिन बना दिया.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'यह वीडियो सभी के प्यार का हकदार है.' सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब #UyiAmmaChallenge और #CuteKidsSinging जैसे हैशटैग्स के साथ तेजी से ट्रेंड कर रहा है.

बच्चों की मासूमियत ने जीता दिल (cute kids singing)

वीडियो की सबसे प्यारी बात है उनके एक्सप्रेशन और उस गाने को महसूस करने का अंदाज. जैसे-जैसे म्यूजिक तेज होता है, दोनों बच्चियां ताल में झूमने लगती हैं और उनका जोश देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. यह वीडियो हमें याद दिलाता है कि असली खुशियां अक्सर सादगी में ही छिपी होती हैं — और बच्चों की मासूमियत से बढ़कर कुछ भी दिल को छू नहीं सकता।

