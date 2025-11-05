फोटो के लिए क्यूट पोज दे रही थी बच्ची, जब मोबाइल में देखी अपनी तस्वीर, डर के मारे हुआ बुरा हाल!

सोशल मीडिया पर बच्चों के रिएक्शन वीडियो हमेशा दिल जीत लेते हैं. कभी उनकी मासूमियत, तो कभी उनकी शरारतें हर वीडियो में कुछ ऐसा होता है जो चेहरे पर मुस्कान ले आता है. अब ऐसा ही एक प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक नन्ही बच्ची कैमरे के सामने बड़ी मासूमियत से पोज देती है, लेकिन जैसे ही उसकी दीदी उसे फोटो दिखाती है, उसका रिएक्शन देख हर कोई हंस पड़ा.

नन्ही परी का मासूम पोज

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटी सी बच्ची बहुत प्यार से खड़ी होकर कैमरे के सामने पोज दे रही है. चेहरे पर प्यारी-सी मुस्कान, आंखों में चमक और हाथों की हल्की हरकत – बच्ची पूरी स्टार स्टाइल में फोटो क्लिक करवाती है. सामने से उसकी दीदी मोबाइल लेकर उसकी तस्वीर खींचती है और मुस्कुराकर कहती है, “देखो, कैसी आई तुम्हारी फोटो!”

देखें Video:

The electric shock when she saw that picture pic.twitter.com/3cV8zZF1dx — Kitten (@0nlyk1tt3n) November 1, 2025

फोटो देखकर बच्ची का मजेदार रिएक्शन

जैसे ही दीदी फोटो दिखाती है, बच्ची ध्यान से स्क्रीन देखती है और अगले ही पल वो डर जाती है! और मोबाइल को झटक देती है. वो फोटो देखकर घबरा जाती है. फिर दोबारा उसकी दीदी जब उसके पास मोबाइल ले जाकर फोटो दिखाती है, तो वो दोबारा से मोबाइल को झटकती है और खुद पीछे की ओर हट जाती है. दीदी और आसपास खड़े लोग हंसी नहीं रोक पाते. यह मजेदार पल इतना प्यारा है कि सोशल मीडिया पर हर कोई इस वीडियो को बार-बार देख रहा है.

सोशल मीडिया पर छाई नन्ही स्टार

वीडियो को एक्स पर @0nlyk1tt3n नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है- जब उसने वह तस्वीर देखी तो उसे बिजली का झटका लगा. वीडियो को अबतक 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. हजारों लोगों ने इसे लाइक किया और कमेंट में लिखा- “इतना प्यारा रिएक्शन तो कोई एक्टिंग से भी नहीं दे सकता!” एक यूजर ने लिखा, “इस बच्ची के एक्सप्रेशन से तो फिल्म बन सकती है.” वहीं कई लोगों ने कहा कि “बचपन की यही मासूमियत असली खुशी है.”

इंटरनेट पर खुशी की छोटी सी वजह

ऐसे वीडियो यह याद दिलाते हैं कि हंसी और खुशी हमेशा बड़ी चीज़ों से नहीं आती. कभी-कभी एक बच्चे की मासूम प्रतिक्रिया ही दिन बना देती है. इस नन्ही परी के रिएक्शन ने इंटरनेट को मुस्कान दे दी है.

यह भी पढ़ें: ऑफिस से छुट्टी मांगने के लिए शख्स ने लगाया घर के माइक्रोवेव वाला जुगाड़, फोन पर सुनाई ऐसी आवाज़, डर गया बॉस!

बाहर मत निकलो वरना दम घुट जाएगा! घर का दरवाजा खुलते ही 500 के पार हुआ AQI, देखें प्रदूषण के खौफनाक सच का Video

पहली सैलरी का सबसे खूबसूरत तोहफा, बेटे ने माता-पिता को किया सरप्राइज, भावुक हुआ सोशल मीडिया