आधा हैंडल, बिना ब्रेक और सीट की साइकिल से स्कूल जाता है ये बच्चा, वायरल Video देख कांप उठेगा कलेजा

सरकारी स्कूल से आए इस वीडियो को देखने के बाद लोगों की रूह कांप चुकी है. लोग वीडियो में अपने छात्रों के साथ दिख रहे इस अध्यापक के लिए भी सलाम ठोक रहे हैं

आधा हैंडल, बिना ब्रेक और सीट की साइकिल से स्कूल जाता है ये बच्चा, वायरल Video देख कांप उठेगा कलेजा
आधा हैंडल और बिना ब्रेक- सीट की साइकिल से स्कूल जाता है ये बच्चा

उत्तर प्रदेश के सीतापुर के दुघरा गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल से आए इस वीडियो को देखने के बाद आपका सीना छलनी हो सकता है. इस वीडियो को देखने के बाद हम खुद की नजरों में गिर सकते हैं. इस वीडियो में कुछ ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है, जो यह दिखाता है कि हमारे देश को आज भी बहुत कुछ करने की जरूरत है. यह वीडियो तमाचा हैं उन बच्चों के मुंह पर जो पेरेंट्स से बात-बात पर शिकायत करते हैं. सरकारी स्कूल से आए इस वीडियो को देखने के बाद लोगों की रूह कांप चुकी है. लोग वीडियो में अपने छात्रों के साथ दिख रहे इस अध्यापक के लिए भी सलाम ठोक रहे हैं. इस अध्यापक के लिए लोगों के मन में अब बहुत सम्मान बढ़ गया है.

बच्चों का गरीबी से बुरा हाल  (School Viral Video)

इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक अध्यापक ने अपने स्कूल के कक्षा 2 के एक छात्र और उसकी साइकिल को दिखाया है. इस बच्चे की साइकिल में आधा हैंडल हैं, सीट नहीं हैं, ब्रेक नहीं हैं और यह बच्चा इसी साइकिल से रोजाना स्कूल आता-जाता है. इतना ही नहीं जब मास्टरजी ने इस बच्चे से कहा कि यह साइकिल तो बिल्कुल खटारा है, तो आप इसे कैसे चलाते हैं, तो मास्टरजी की बात सुनने के बाद इस बच्चे ने बिना ब्रेक, आधे हैंडल और बिना सीट वाली इस साइकिल को चलाकर दिखाया. आप देख सकते हैं कि कैसे बच्चे ने इस साइकिल को तेज रफ्तार से दौड़ाया है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद करिश्मा ही हो गया.


लोगों ने बढ़ाया मदद का हाथ  (UP School Viral Video)

लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद इस स्कूल में साइकिल भेजी, जिस पर मास्टर जी ने एक और वीडियो बनाकर साइकिल भेजने वालों के प्रति आभार व्यक्त किया. इन वीडियो पर लोगों के क्या रिएक्शन हैं, चलिए जानते हैं. एक ने लिखा है, 'ना धर्म का ना जात का भेद करता, वही असली टीचर है सैल्यूट है आपको'. दूसरे ने लिखा है, यह है इंटरनेट का सही इस्तेमाल'. एक और लिखता है, सर जी जैद की साइकिल को म्यूजियम में रखा दिजिएगा, जब कल को यह कामयाब होगा, तो आने वाली जनरेशन को प्रेरणा देने के काम आएगी'. वहीं, इस झकझोर देने वाले वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है. इसमें एक यूजर ने स्कूल का पता और जो-जो जरूरत का सामान है, उसकी लिस्ट मांगी है'.

