आधा हैंडल, बिना ब्रेक और सीट की साइकिल से स्कूल जाता है ये बच्चा, वायरल Video देख कांप उठेगा कलेजा

उत्तर प्रदेश के सीतापुर के दुघरा गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल से आए इस वीडियो को देखने के बाद आपका सीना छलनी हो सकता है. इस वीडियो को देखने के बाद हम खुद की नजरों में गिर सकते हैं. इस वीडियो में कुछ ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है, जो यह दिखाता है कि हमारे देश को आज भी बहुत कुछ करने की जरूरत है. यह वीडियो तमाचा हैं उन बच्चों के मुंह पर जो पेरेंट्स से बात-बात पर शिकायत करते हैं. सरकारी स्कूल से आए इस वीडियो को देखने के बाद लोगों की रूह कांप चुकी है. लोग वीडियो में अपने छात्रों के साथ दिख रहे इस अध्यापक के लिए भी सलाम ठोक रहे हैं. इस अध्यापक के लिए लोगों के मन में अब बहुत सम्मान बढ़ गया है.

देखें Video:



बच्चों का गरीबी से बुरा हाल (School Viral Video)

इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक अध्यापक ने अपने स्कूल के कक्षा 2 के एक छात्र और उसकी साइकिल को दिखाया है. इस बच्चे की साइकिल में आधा हैंडल हैं, सीट नहीं हैं, ब्रेक नहीं हैं और यह बच्चा इसी साइकिल से रोजाना स्कूल आता-जाता है. इतना ही नहीं जब मास्टरजी ने इस बच्चे से कहा कि यह साइकिल तो बिल्कुल खटारा है, तो आप इसे कैसे चलाते हैं, तो मास्टरजी की बात सुनने के बाद इस बच्चे ने बिना ब्रेक, आधे हैंडल और बिना सीट वाली इस साइकिल को चलाकर दिखाया. आप देख सकते हैं कि कैसे बच्चे ने इस साइकिल को तेज रफ्तार से दौड़ाया है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद करिश्मा ही हो गया.



लोगों ने बढ़ाया मदद का हाथ (UP School Viral Video)



लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद इस स्कूल में साइकिल भेजी, जिस पर मास्टर जी ने एक और वीडियो बनाकर साइकिल भेजने वालों के प्रति आभार व्यक्त किया. इन वीडियो पर लोगों के क्या रिएक्शन हैं, चलिए जानते हैं. एक ने लिखा है, 'ना धर्म का ना जात का भेद करता, वही असली टीचर है सैल्यूट है आपको'. दूसरे ने लिखा है, यह है इंटरनेट का सही इस्तेमाल'. एक और लिखता है, सर जी जैद की साइकिल को म्यूजियम में रखा दिजिएगा, जब कल को यह कामयाब होगा, तो आने वाली जनरेशन को प्रेरणा देने के काम आएगी'. वहीं, इस झकझोर देने वाले वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है. इसमें एक यूजर ने स्कूल का पता और जो-जो जरूरत का सामान है, उसकी लिस्ट मांगी है'.

यह भी पढ़ें: लड़की के आए पहले पीरियड्स, घरवालों ने लुटाया प्यार, पिता ने लगाया गले, Video पर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

छोटी बच्ची ने प्यारी सी आवाज़ में गाया 'तड़पाओगे तड़पा लो', क्यूटनेस ने जीता लोगों का दिल, रुक नहीं रही तारीफ

दर्द छुपाना इसे कहते हैं... बचपन में खो दी मां, आधार कार्ड में फोटो देख करता है याद, बच्चे का Video रुला देगा