जब होटल ने बुकिंग कैंसिल करने से किया इनकार...तो कपल ने कर दी ऐसी हरकत, बदला लेने के लिए हदें की पार

Hotel Booking: हाल ही में होटल द्वारा बुकिंग रद्द करने से मना करने पर एक कपल इतना आगबबूला हो गया और गुस्से में ऐसा बदला लिया जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. उनके द्वारा की गई हरकत के बारे में जानने के बाद सोशल मीडिया पर लोग उनकी खूब क्लास लगा रहे हैं.

होटल से बदला लेने चले थे चीनी कपल, उल्टा खुद ही फंस गए जाल में!

Chinese Couple Take Revenge: जरा सोचिए, अगर होटल आपकी बुकिंग कैंसिल करने से मना कर दे, तो आप क्या करेंगे? अधिकतर लोग शिकायत करेंगे या अगली बार उस होटल में नहीं ठहरेंगे, लेकिन चीन के एक कपल ने ऐसा कदम उठा लिया, जो सोशल मीडिया पर सबक बन गया. दरअसल, ये जोड़ी दक्षिण कोरिया घूमने गई थी. उन्होंने सियोल के पास एक विला बुक किया था, लेकिन जब पता चला कि जगह थोड़ी बाहर है, तो उन्होंने बुकिंग कैंसिल करने की कोशिश की. होटल ने मना कर दिया और यहीं से शुरू हुआ 'रिवेंज ड्रामा.'

बदला लेने का अजीब तरीका 'चालू छोड़ा पानी, जलती रही गैस' (Chinese couple hotel revenge)

कपल ने सोचा, अगर पैसे देने ही पड़ेंगे तो होटल को नुकसान पहुंचाते हैं. उन्होंने अगले 25 दिन तक नल खुले छोड़ दिए, गैस ऑन रखी और बिजली का भरपूर इस्तेमाल किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने करीब 120 टन पानी बर्बाद कर दिया, साथ ही 730 अमेरिकी डॉलर (₹61,000) का गैस बिल और 116 डॉलर का पानी का बिल बना दिया. उनका मकसद था होटल को सबक सिखाना, लेकिन किस्मत ने करवट ली और वही चाल उन पर उलट पड़ गई.

अब पछताए क्या जब बिल हाथ आया (South Korea hotel drama)

जब होटल प्रबंधन ने बिल भेजा तो कपल के होश उड़ गए. बिजली-पानी-गैस के साथ अन्य सर्विस चार्ज भी जोड़ दिए गए. अब उन्हें पूरा भुगतान करना पड़ा और सोशल मीडिया पर जब ये खबर आई, तो लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया. किसी ने कहा 'पानी की बर्बादी महापाप है', तो किसी ने लिखा 'ये बदला नहीं, बेवकूफी थी.'

सोशल मीडिया पर बवाल, लोग बोले- Nature का अपमान महंगा पड़ा (hotel booking cancel story)

यह घटना साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के बाद वायरल हो गई. कई लोगों ने इसे पर्यावरण के प्रति गैर-जिम्मेदाराना बताया. वहीं, होटल ने भी बताया कि अब ऐसे मामलों से निपटने के लिए वे नए नियम ला रहे हैं.

