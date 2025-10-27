जब फौजी मेला घूमने निकले तो क्या होता है? वायरल वीडियो को देख आपकी भी छूट जाएगी हंसी

Soldier At Fair: सोचिए, मेला लगा है, चारों तरफ रंग-बिरंगे गुब्बारे और खेल-खिलौने और अचानक एक फौजी वहां आता है. Instagram पर वायरल वीडियो में यही नजारा देखने को मिल रहा है...फौजी मेले में घूमते निकला है, उसके बाद जो हुआ उसने इस वीडियो को वायरल कर दिया. यकीन न हो तो खुद ही देख लीजिए.

निशाने और गुब्बारों की जंग (Balloon Shooting Game)

वीडियो में देखा जा सकता है कि दुकानदार बार-बार गुब्बारे लगा रहा होता है, फिर फौजी पीछे से आता है और एक-एक गुब्बारा निशाना लगा-लगाकर फोड़ देता है. एक समय ऐसा भी आता है, जब दुकानदार की गुब्बारे लगाने की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन फौजी पूरे जोश में दुकानदार को गुब्बारे लगाने का मौका ही नहीं देता और सारे नकली बंदूक से निशाना लगाकर फोड़ देता है. थोड़ी देर बाद दुकानदार हवा में गुब्बारे उछालने लगता है और फौजी उसे भी सही निशाने पर मार देता है. देखते ही देखते सारे गुब्बारे तहस-नहस हो जाते हैं. दुकानदार थक जाता है, लेकिन फौजी की फुर्ती ने सबको हैरान कर दिया.

कैसे बना मजेदार वीडियो (Funny Viral Video)

वीडियो के ऊपर लिखा है, 'जब फौजी मेला घूमने जाए तो क्या होता है, देखिए.' हर शॉट, हर निशाना और हर फुर्तीला झटका लोगों को हंसा रहा है और video को share करने पर मजबूर कर रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Social Media Video)

अब तक इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और लोग comments में मज़ाक कर रहे हैं. कोई कह रहा है, 'इतना skillful शूटर कौन है?' तो कोई कह रहा है, 'दुकानदार की हालत सोच कर हंसी आती है.' वायरल वीडियो ने सिंपल मेला एक्सपीरियंस को एक फनी और एंटरटेनिंग पल में बदल दिया.

