बेटे ने पूछा- पापा आप मुझ पर गर्व करते हो ना, सबसे लग्जरी गाड़ी हमारी है, पिता ने जो कहा, नहीं रुकेगी हंसी

प्राइवेट नौकरी करने वाला एक बेटा अपने पिता को अपनी लग्जरी कार की सैर कराने के बाद कुछ ऐसा पूछता है कि पिता का जवाब सुनने के बाद आपके मुंह से एक ही बात निकलेगी वाह अंकल जी वाह.

सरकारी नौकरी होती तो... प्राइवेट जॉब वाले बेटे की लग्जरी कार को देख बोले पिता

Father Son Funny Video: मां-बाप की सबसे बड़ी खुशी उनकी औलाद के कामयाब होने से है. माता-पिता दिन रात इसलिए मेहनत करते हैं ताकि उनके बच्चे पढ़-लिखकर अपनी लाइफ सेट कर लें. ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों से सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं. क्योंकि प्राइवेट नौकरी में बेटा-बेटी कितना ही कमा लें, उन्हें नौकरी जाने का डर लगा ही रहता है. ऐसा ही कुछ इस वीडियो में देखने को मिल रहा है. प्राइवेट नौकरी करने वाला एक बेटा अपने पिता को अपनी लग्जरी कार की सैर कराने के बाद कुछ ऐसा पूछता है कि पिता का जवाब सुनने के बाद आपके मुंह से एक ही बात निकलेगी वाह अंकल जी वाह.

बेटे की लग्जरी कार पर अंकल जी का रिएक्शन 
इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक पिता एक लंबी सी लक्जरी कार से निकलता है और उसका बेटा कहता है, 'पापा इस वक्त पेट्रोल पंप पर सबसे लग्जरी और लंबी कार हमारी है, आप मुझ पर गर्व तो करते हो ना? इसके बाद अंकल जी अपने बेटे से कहते हैं, 'हां गर्व तो है लेकिन सरकारी नौकरी होती तो और भी अच्छा होता'. इतना सुनने के बाद अंकल जी का बेटा जोरों से हंसता है. इस वीडियो पर अब यूजर्स कमेंट्स पोस्ट कर अंकल की टांग खींच रहे हैं. इस वीडियो पर एक लाख से ज्यादा लाइक भी आ चुके हैं

देखें Video:

लोगों ने खींची अंकल की टांग 

एक यूजर लिखता है, 'अरे अंकल सरकारी नौकरी वाले को इतनी महंगी कार खरीदने में पता नहीं कितना समय लगेगा?. दूसरा यूजर लिखता है, 'अंकल जी अगर बेटे की सरकारी नौकरी होती तो मारुति कार में घूम रहे होते'. तीसरा लिखता है, 'यह होते इंडियन पिता'. चौथा लिखता है, 'यह तो मेरे पापा जैसे हैं'. कईयों ने इस कहानी को खुद से रिलेट किया है और फनी-फनी कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं. इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कई यूजर्स ने लाफिंग इमोजी शेयर कर अपना फनी रिएक्शन दिया है.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
