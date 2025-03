चप्पल चोरी रोकने के लिए होटल ने लगाया तगड़ा जुगाड़, इंटरनेट पर वायरल हुई ये अनोखी ट्रिक

Hotel Hack To Prevent Guests From Stealing Slippers: अक्सर होटलों में देखा जाता है कि मेहमान वहां से टॉवल, टॉयलेटरीज़ या चप्पलें 'गलती से' अपने साथ ले जाते हैं, तो कई बार कुछ लोग जानबूझकर भी ऐसा करते हैं. यूं तो ये एक आम समस्या बन चुकी है, जिससे हर होटल प्रबंधन को नुकसान झेलना पड़ जाता है, लेकिन मुंबई के एक होटल ने एक कदम आगे बढ़कर इस समस्या का मजेदार समाधान खोज निकाला है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. दरअसल, मुंबई के एक होटल ने चप्पल चोरी रोकने के लिए एक अनोखा तरीका आजमाया है, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है.

क्या है होटल की अनोखी ट्रिक? (Mumbai hotel clever trick)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर बेंगलुरु के रहने वाले थेजस्वी उदुपा नाम के एक शख्स ने अपने अकाउंट पर इस मजेदार तरकीब को शेयर किया है, जिस पर यूजर्स के मजेदार रिएक्शन की बाढ़ सी आ गई है. एक तस्वीर पोस्ट करते हुए यूजर ने कैप्शन में लिखा है, "यह मुंबई का होटल बाथरूम में चप्पल देता है, लेकिन लोग इसे चुरा न लें, इसलिए यह मिक्स एंड मैच जोड़ी देते हैं." वायरल हो रही इस मजेदार तस्वीर में होटल के टॉवल पर रखी चप्पलों की एक जोड़ी दिखाई दे रही है. खास बात यह है कि यह चप्पलें जोड़ी में नहीं बल्कि अलग-अलग रंगों की हैं. एक चप्पल जहां भूरे रंग की वहीं दूसरी बेज रंग की है. हालांकि, यूजर ने होटल का नाम शेयर नहीं किया है, लेकिन उनकी यह पोस्ट धड़ल्ले से वायरल हो रही है, जिस पर हजारों लोगों ने मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं हैं.

यहां देखें पोस्ट

This Bombay hotel provides bathroom slippers. But to ensure people don't flick them, they provide mismatched pairs. pic.twitter.com/zwAUMoPITI