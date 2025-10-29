विज्ञापन
इस चीज की तलब मिटाने के लिए बंदे ने अर्जेंट में बुक किया 14 लाख का प्राइवेट जेट,वजह जान सुन खड़े हो जाएंगे कान

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक प्राइवेट जेट बुकिंग का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद आप भी अपना माथा पकड़ लेगें. इस वीडियो को देखने के बाद लोग कह रहे हैं, 'भगवान बचाएं ऐसे Foodies से.'

सिर्फ इस चीज की क्रेविंग मिटाने के लिए तीन दोस्तों ने 14 लाख का प्राइवेट जेट बुक कर लिया

Biryani Private Jet Viral Video: कहते हैं 'दिल मांगे मोर', लेकिन कुछ लोगों का दिल तो सीधा आसमान छू लेता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हंस भी रहे हैं और हैरान भी. वीडियो में एक शख्स फोन पर प्राइवेट जेट बुकिंग की बात कर रहा है और वजह सुनकर आप भी कह उठेंगे, 'इतना प्यार तो हमें खाने से भी नहीं.'

कहानी शुरू होती है एक फोन कॉल से...(Bengaluru biryani viral story)

वीडियो में एक बिज़नेस कंसल्टेंट दिख रहा है जो किसी ग्राहक का कॉल रिसीव करता है और कहता है कि, 'आपने तीन बार फॉर्म भरा है प्राइवेट जेट बुक करने के लिए.' सामने वाला व्यक्ति कहता है कि, 'हां हमें कल सुबह बेंगलुरु निकलना है.' कंसल्टेंट आगे पूछता है, 'Purpose of travel?' और बस, सामने से ऐसा जवाब आता है जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी. सामने वाला व्यक्ति कहता है कि, 'शिवाजीनगर की बिरयानी! भूख तो कंट्रोल कर ली, पर क्रेविंग कंट्रोल नहीं हो रही है.  Swiggy वहां से डिलीवरी नहीं करता, तो सोचा खुद जाकर खा लेते हैं.'

14 लाख की फ्लाइट सिर्फ स्वाद के लिए! (Shivaji Nagar biryani video)

कंसल्टेंट जब बताता है कि फ्लाइट का चार्ज 14 लाख प्लस GST होगा, तो सामने से जवाब आता है, 'ठीक है', लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब व्यक्ति कहता है 'एक और रिक्वेस्ट है.' कंसल्टेंट पूछता है, 'क्या?' और जवाब आता है, 'लैंडिंग के बाद एक ऑटो रेडी होना चाहिए.' इस पर कंसल्टेंट हंसते हुए कहता है, Done.'

इंटरनेट पर मचा हंगामा 'ऐसे फूडी से भगवान बनाए!' (14 lakh jet booking for food)

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही यूज़र्स ने मजेदार कमेंट्स की बौछार कर दी. किसी ने लिखा, 'ये हुई न असली बिरयानी लव स्टोरी.' तो कोई बोला, '14 लाख की फ्लाइट और 40 रुपये का ऑटो, यही है इंडिया का बैलेंस.'

