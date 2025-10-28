विज्ञापन
विशेष लिंक

पाकिस्तान में है दुनिया का सबसे सस्ता होटल, सिर्फ 20 रुपये किराया, मेहमाननवाज़ी ऐसी जो सोची ना होगी

Pakistan cheapest hotel: सोशल मीडिया पर इन दिनों पाकिस्तान के एक होटल का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे. इस होटल को दुनिया का सबसे सस्ता होटल बताया जा रहा है. देखें क्यों?

Read Time: 3 mins
Share
पाकिस्तान में है दुनिया का सबसे सस्ता होटल, सिर्फ 20 रुपये किराया, मेहमाननवाज़ी ऐसी जो सोची ना होगी
सिर्फ 20 रुपये में पूरी रात का ठिकाना, सोशल मीडिया पर छाया 'दुनिया का सबसे सस्ता होटल'

World Cheapest Hotel in Pakistan: सोशल मीडिया पर इन दिनों पाकिस्तान के एक ऐसे होटल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. जहां भारत में एक चाय 20 रुपये की आती है, वहीं पाकिस्तान के पेशावर शहर में सिर्फ 70 पाकिस्तानी रुपये (लगभग ₹20 भारतीय रुपये या 25 अमेरिकी सेंट) में रात गुजारने का मौका मिल रहा है. यह होटल किसी फाइव स्टार से कम चर्चा में नहीं, क्योंकि इसका कांसेप्ट बेहद अनोखा है और इसकी कहानी, सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का ध्यान खींच रही है.

Latest and Breaking News on NDTV

छत पर खाट, आसमान के नीचे ठहरने का अनुभव (Worst hotel in world)

आपको लग सकता है कि इतने कम पैसों में कोई कमरा कैसे मिल सकता है, लेकिन यहां बात ही कुछ और है. इस होटल में कमरा नहीं, बल्कि इमारत की छत पर खाटें लगी हैं, यानी आप तारों के नीचे खुले आसमान में रात बिता सकते हैं. यह जगह पेशावर के पुराने हिस्से में स्थित है, जिसका नाम है 'कारवांसेरी' (Peshawar caravanserai)...जो सदियों पुरानी यात्री सराय की परंपरा को आगे बढ़ा रही है. यहां कभी सिल्क रूट से गुजरने वाले व्यापारी रुकते थे और अब बजट ट्रैवलर्स.

'द ट्रैवल फ्यूजिटिव' ने किया खुलासा (cheapest hotel in world)

ब्रिटिश ट्रैवल व्लॉगर (The Travel Fugitive video) डेविड सिम्पसन (@djjsimpson) ने अपने वायरल वीडियो में बताया कि, यहां सिर्फ 25 सेंट (₹20) में ठहरने की सुविधा मिलती है. वीडियो में उन्होंने दिखाया कि होटल के अंदर 4 से 6 बेड वाला शेयर्ड रूम है और हर बेड की कीमत मात्र 70 पाकिस्तानी (Pakistan viral hotel) रुपये है. यहां आपको साफ चादर, फैन, कॉमन बाथरूम और मुफ्त चाय मिलती है. एसी नहीं है, लेकिन मालिक की मेहमाननवाज़ी और गर्मजोशी पूरे माहौल को खास बना देती है.

Latest and Breaking News on NDTV

100 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत (Pakistan cheapest hotel)

यह होटल करीब 100 साल पुराना बताया जा रहा है और पारंपरिक पश्तून आर्किटेक्चर से सजा है. ईंट-पत्थर से बना यह ढांचा पेशावर (cheapest stay in Pakistan) की उस ऐतिहासिक पहचान का हिस्सा है, जो यात्रियों की संस्कृति से जुड़ी है. होटल के मालिक के मुताबिक, रोजाना यहां 50 से 100 ट्रैवलर्स रुकते हैं. ज्यादातर लोकल यात्रियों, बाइकर्स और बैकपैकर्स में यह जगह बेहद लोकप्रिय है.

कम बजट में तारे गिनते हुए रात बिताने का सपना अगर आपका भी है, तो पेशावर का यह होटल शायद आपकी लिस्ट में जरूर आना चाहिए.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Worst Hotel In World, Cheapest Hotel In World, Pakistan Cheapest Hotel, Cheapest Hotel, World’s Cheapest Hotel
Get App for Better Experience
Install Now