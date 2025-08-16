हार्वर्ड में हुआ भोपाल की छात्रा का एडमिशन, फैमिली का रिएक्शन हुआ वायरल, Video देख सब रो पड़े

विदेश जाकर पढ़ना हर भारतीय का सपना होता है. हरेक चाहता है कि वह ओवरसीज स्टडी से अपने करियर को ऊंचाइयों पर ले जाए. हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी टॉप विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना और उसमें पढ़ना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन भोपाल की इस लड़की ने यह कारनामा कर दिखाया गया है. पूर्वा परवानी का हार्वर्ड में एडमिशन लेने का सपना सच हो गया है. उसने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उसकी और उसके पेरेंट्स की खुशी साफ झलक रही है. पूर्वा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया है, जिसमें उसके पेरेंट्स का प्राइसलेस मोमेंट दिख रहा है और लोग अब उसे बधाई दे रहे हैं.

हार्वर्ड में आया भारतीय छात्रा का नंबर (Bhopal student makes it to Harvard )



इस वीडियो को शेयर कर पूर्वा ने लिखा है, 'हमने ये कर दिखाया, मैं अपने पेरेंट्स के बिना यह सब नहीं कर सकती थी'. इस वीडियो में पूर्वा और उसके पेरेंट्स को देखने के बाद कहा जा सकता है कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है. पूर्वा ने वीडियो कॉलिंग पर एक शख्स को भी जब यह बात बताई तो वह भी खुशी से झूम उठा और जोर-जोर से कूदने लगा. पूर्वा ने एक और वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस में घूम रही है. इस वीडियो में पूर्वा ने पूरे कैंपस का टूर कराया है. इस वीडियो के साथ पूर्वा ने कैप्शन दिया है, 'यह मैं हूं, हार्वर्ड में टहल रही हूं, अपना सपना जी रही हूं, खुश हूं, और अपनी जिंदगी के हर पल को याद कर रो रही हूं'.

लोगों ने दी बधाई (Bhopal student Harvard Video)

इतना ही उसने लोगों को उत्साहित करते हुए आगे लिखा है, 'अगर आप यह सब देख रहे हैं तो अपना सपना देखो और आशा करती हूं कि यह वीडियो आपको बहुत हिम्मत देगा'. अब पूर्वा के इन पोस्ट पर लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'पूरा आनंद और बेहद अच्छी बात'. एक और लिखता है, 'मेरे भी आंसू आ गये, यह रिएक्शन काफी भावुक कर देने वाले हैं, दिल से बधाई'. तीसरे ने लिखा है, 'मैं आपको नहीं जानता, लेकिन आपकी खुशी में शामिल हूं, हार्वर्ड में जाना इतना आसान नहीं है, अपनी सफलता का जश्न मनाओ और आपको बधाई'. एक और लिखता है, 'यह दिल को छूने वाला है'.

