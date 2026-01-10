ज़िदगी भर बस सुना था, पहली बार जब देखा समंदर तो हाथ जोड़ लिए, दादा-दादी की खामोश खुशी ने रुला दिया

सोशल मीडिया पर अक्सर कपल्स की ट्रैवल रील्स और ग्लैमरस वेकेशन वीडियोज़ देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार इंटरनेट का दिल जीत लिया है एक बेहद सादा, शांत और भावुक पल ने. मुंबई की एक महिला ने अपने दादा-दादी को पहली बार समंदर दिखाया, और उनकी प्रतिक्रिया ने लाखों लोगों की आंखें नम कर दीं.

किसने शेयर किया वीडियो?

यह भावुक वीडियो इंस्टाग्राम पर दिव्या तावड़े @shortgirlthingss ने शेयर किया है. वीडियो में उनके दादा-दादी पहली बार समुद्र के किनारे खड़े दिखाई देते हैं. यह कोई भव्य ट्रिप नहीं, बल्कि जीवन भर सुने गए एक अनुभव को अपनी आंखों से देखने का पल है.

पहली बार समंदर, पहली अनुभूति

वीडियो में बुज़ुर्ग दंपति धीरे-धीरे समुद्र के पानी में कदम रखते नजर आते हैं. लहरें जब उनके पैरों को छूती हैं, तो उनके चेहरे पर कोई जोरदार उत्साह नहीं, बल्कि एक गहरी संतुष्टि और सुकून झलकता है. नारंगी साड़ी और सफेद धोती में सजे दादा-दादी एक-दूसरे का हाथ थामे खड़े रहते हैं. वे कुछ पल रुकते हैं, समंदर की ओर देखते हैं और फिर श्रद्धा से हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं.

देखें Video:

आस्था और सादगी का खूबसूरत दृश्य

दिव्या ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, यह किसी ट्रिप या बीच की बात नहीं थी, बल्कि उन्हें वह दिखाने की बात थी, जिसके बारे में उन्होंने ज़िंदगी भर सिर्फ सुना था. कैप्शन में आगे लिखा गया, कि जब उन्होंने पानी को छूकर नमस्कार किया, तो यह याद दिलाने वाला पल था कि सच्ची आस्था और खुशी कैसी होती है.

सोशल मीडिया पर भावनाओं की बाढ़

इस वीडियो ने इंस्टाग्राम पर लोगों को भावुक कर दिया. कई यूज़र्स ने लिखा, कि यह वीडियो देखकर उनकी आंखें भर आईं. एक यूज़र ने लिखा, इंटरनेट का बिल इसी के लिए देता हूं, दिल खुश हो गया. दूसरे ने कहा, अपने पसंदीदा हीरो के साथ धूप और समंदर का आनंद. तीसरे यूज़र ने लिखा, जिस तरह ये एक-दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, वो बेहद खूबसूरत है.

इस वीडियो ने यह साबित कर दिया कि खुशी हमेशा बड़े जश्न में नहीं होती, बल्कि कभी-कभी बेहद शांत और सादे पलों में छुपी होती है. दादा-दादी की यह मासूम खुशी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई है.

