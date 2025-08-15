मोर के पीछे चुपचाप टहल रहा था बाघ, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिखा दुर्लभ नज़ारा, वायरल हो रहा Video

भारत के राष्ट्रीय पशु और पक्षी को एक ही फ्रेम में दिखाने वाला एक दुर्लभ और मनमोहक वीडियो सोशल मीडिया पर वयरल हो रहा है. भारत की समृद्ध विरासत के प्रतीक, बाघ और मोर, एक अनोखे दृश्य में एक साथ दिखाई दिए. यह वीडियो, एक्स पर तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें दिखाया गया है कि बाघ चुपचाप मोर के पीछे चल रहा है, जबकि वे दोनों इस दौरान जंगल में टहलते नज़र आ रहे हैं.

ऐसे पल दुर्लभ होते हैं. आज जब देश स्वतंत्रता दिवस 2025 मना रहा है, यह वीडियो खास महत्व रखता है. बाघ शक्ति और साहस का प्रतीक है, जबकि मोर शालीनता और जीवंतता को दर्शाता है, ये ऐसे गुण हैं जो भारत की आत्मा को दर्शाते हैं. यह वीडियो राकेश भट्ट ने रिकॉर्ड किया था और बाद में मुख्य वन संरक्षक (IFS) डॉ. पीएम धकाते ने इसे एक्स पर शेयर किया, जिसका कैप्शन था, "एक अद्भुत वीडियो, हमारे राष्ट्रीय पशु और पक्षी, एक साथ एक फ्रेम में! भारत की जीवंत भावना का एक आदर्श प्रतीक."

देखें Video:

An amazing video, our national animal and bird, together in one frame! A perfect symbol of India's vibrant spirit. Wishing everyone a Happy Independence Day.

आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, जय हिंद। 🇮🇳

VC: Rakesh Bhatt#IndependenceDay #JaiHind… pic.twitter.com/25UEfF7xxa — Dr. PM Dhakate (@paragenetics) August 15, 2025

जंगल में बाघ और मोर दोनों को एक साथ देखना मुश्किल होता है, जिससे यह पल बेहद खास बन जाता है. X यूज़र्स भारत के राष्ट्रीय पशु और पक्षी को एक ही फ्रेम में एक साथ देखकर दंग रह गए. बाघ, मोर के पीछे चुपचाप चल रहा है, जिससे एक अद्भुत पल बनता है. एक यूज़र ने कमेंट किया, "क्या ही दुर्लभ और खूबसूरत नज़ारा है, बाघ की ताकत और मोर की शान का सामंजस्य. इस स्वतंत्रता दिवस पर भारत की समृद्ध प्राकृतिक विरासत को एक सच्ची श्रद्धांजलि."

एक अन्य यूजर ने लिखा, "यह दृश्य (अभी के लिए) कितना सुंदर और शांत है." इस दुर्लभ दृश्य ने दिन के उत्सव में चार चांद लगा दिए हैं, और भारत की दो सबसे प्रतिष्ठित प्रजातियों की उनके प्राकृतिक आवास में एक अनोखी झलक पेश की है. ऐसे क्षण देश की समृद्ध जैव विविधता को उजागर करते हैं, जो आज भी इसकी सबसे बड़ी धरोहरों में से एक है.

