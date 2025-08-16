पसंद है झालमुड़ी-भेलपुरी, तो देखें मुरमुरे बनने का प्रोसेस, वायरल Video देख कभी नहीं करेंगे खाने की हिम्मत

सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो होते हैं, जो हमें हंसाते हैं और कुछ इमोशनल कर जाते हैं, लेकिन इन्हीं में से कई वीडियो ऐसे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद दिमाग झन्ना जाता है. ऐसा ही एक वीडियो के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो मुरमुरे (Murmura) से संबंधित है. जी हां वहीं मुरमुरे जिनका इस्तेमाल झालमुड़ी, भेलपुरी, मसाला मुरमुरे, और अन्य चाट जैसे स्नैक्स बनाने के लिए किया जाता है. वायरल वीडियो में बताया गया है कि ये बनाया कैसे जाता है.

क्लास में बच्चों के साथ 'देस रंगीला' पर टीचर ने किया ऐसा जबरदस्त डांस, जमकर हो रही तारीफ, लोगों ने किया सलाम



पैरों से कुचलकर बनते हैं आपके पसंदीदा मुरमुरे



सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में स्पष्ट तरीके से दिखाया जा रहा है कि कैसे मुरमुरे तैयार किए जाते हैं. इंस्टाग्राम पर यह वीडियो foodie_incarnate की ओर से शेयर किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि पहले मुरमुरे बनाने के लिए धान को पानी में धोया जाता है, जिस दौरान साफ - सफाई का ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता. इसके बाद इनमें पैरों से नमक मिलाया जाता है. फिर इन मुरमुरों को फर्श पर बिना कुछ बिछाए फैला दिया जाता है. यहीं नहीं पैकिंग के दौरान लोग इन पर नंगे पांव चल रहे होते हैं. कुल मिलाकर कहें तो वीडियो में साफ दिखाया गया है कि कैसे मुरमुरों को बनाते समय गंदगी का सहारा लिया जाता है.

देखें Video:

लोगों ने दिए रिएक्शन



सोशल मीडिया पर यह वीडियो धड़ाके से वायरल हो रहा है और जिन- जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है, उन्होंने रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'एक यही कारण है, जो मैं अपने बच्चों को बाहर का खाना खाने से मना करता हूं; दूसरे यूजर ने लिखा, 'हमारे देश में स्वच्छ चीजें मिलना भी बड़ी बात है', तीसरे यूजर ने लिखा, 'आज इन चीजों को बनाने के लिए कई मशीनें उपलब्ध हैं, लेकिन पैरों का इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि आप लाखों लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं.'

ये भी पढ़ें: मोर के पीछे चुपचाप टहल रहा था बाघ, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिखा दुर्लभ नज़ारा, वायरल हो रहा Video

स्कूल फंक्शन में शुतुरमुर्ग बनकर पहुंचा छोटा बच्चा, स्टेज पर टहल रहा था तभी जो हुआ, हंस-हंसकर लोटपोट हुए लोग



