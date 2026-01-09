जब बेटे ने मम्मी-पापा को पहली बार दिखाया आसमान का सफर, VIDEO ने करोड़ों दिलों को कर दिया नम

Parents First Flight: पहली बार हवाई जहाज़ में बैठने का अनुभव किसी भी इंसान के लिए खास होता है, लेकिन जब यह सपना माता-पिता के लिए पूरा हो और वह भी अपने बेटे के हाथों, तो उस पल की भावनाएं शब्दों से कहीं आगे निकल जाती हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों लाखों लोगों की आंखें नम कर रहा है.

इंस्टाग्राम पर विष्णु नाम के युवक द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो माता-पिता और संतान के रिश्ते की गहराई को बेहद सादगी से दिखाता है. वीडियो में विष्णु अपने माता-पिता को उनकी ज़िंदगी की पहली फ्लाइट पर ले जाते हुए नज़र आते हैं.

मानो सालों की तपस्या का फल पा चुका हो

वीडियो में कोई भव्य संगीत या दिखावा नहीं है. बस हवाई अड्डे पर माता-पिता के झिझकते कदम, चेहरे पर उत्सुकता और आंखों में चमक साफ दिखाई देती है. इंडिगो के विमान के सामने खड़े माता-पिता और उनके साथ खड़ा बेटा, मानो सालों की तपस्या का फल पा चुका हो.

भारतीय मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए हवाई यात्रा लंबे समय तक एक सपना ही रहती है. बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च, ज़िम्मेदारियों और समझौतों के बीच यह इच्छा अक्सर दबकर रह जाती है. विष्णु का यह वीडियो उसी अधूरे सपने के पूरे होने की कहानी कहता है.

हर मिडिल क्लास बच्चे का सपना

वीडियो पर लिखा एक वाक्य दिल को छू जाता है- हर बेटे का सपना, आखिरकार पूरा हुआ. कैप्शन में लिखा है - आखिरकार सपना सच हो गया. यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि उन तमाम कुर्बानियों को लौटाने की एक कोशिश है, जो माता-पिता ने अपने बच्चों के लिए की होती हैं.

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को अब तक दो लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लोग लगातार भावुक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, यही असली कामयाबी है. वहीं दूसरे ने कहा, हर मिडिल क्लास बच्चे का सपना.

आज के दौर में जहां सोशल मीडिया दिखावे और लग्ज़री से भरा पड़ा है, वहीं यह वीडियो अपनी सादगी और सच्ची भावनाओं की वजह से सबसे अलग नज़र आता है. यह वीडियो याद दिलाता है कि असली खुशी महंगी चीज़ों में नहीं, बल्कि माता-पिता की मुस्कान में होती है. जब बेटे-बेटियां अपने मां-बाप के अधूरे सपनों को पूरा करते हैं, वही पल ज़िंदगी की सबसे ऊंची उड़ान बन जाता है.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान नहीं, भारत में इस जगह है धुरंधर के रहमान डकैत का आलीशान घर! शूटिंग के लिए देनी पड़ती है इतनी कीमत

पहले लव और फिर अरेंज मैरिज, दोनों बीवियों संग रहता है खुश, मुंबई के सिक्योरिटी गार्ड की हैरान करने वाली कहानी

मुझसे ज्यादा सुंदर बाबा थे… दादी ने याद किए जवानी के दिन, दिलों को छू गई ये कहानी