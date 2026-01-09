विज्ञापन

मौत के साए में भी नहीं छोड़ा साथ, 91 साल के दोस्त के लिए चार दोस्तों ने गाया 'तेरे जैसा यार कहां', रो पड़ा इंटरनेट

सोशल मीडिया पर जिंदगी की दूसरी पारी में चल रहे पांच दोस्तों का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जो दोस्ती की सच्ची मिसाल दे रहे हैं. इस वीडियो को देखने के बाद पूरा इंटरनेट रो पड़ा है.

आखिरी सांस ले रहे दोस्त के लिए 4 दोस्तों ने गाया वो गाना

लाइफ में दोस्त ना हो तो जिंदगी एक पल को वीरान लगने लगती है. फैमिली से अलग यारी-दोस्ती की भी अपनी एक अलग दुनिया है, जिसमें प्यार, त्याग और अपनापन सब कुछ होता है. दोस्ती की सबसे बड़ी शर्तें लॉयल और हमदर्द होती हैं. अगर दोस्ती में यह ना हो, तो फिर वह मतलब की यारी रह जाती है. दोस्ती पर कई फिल्में और गाने भी बने हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि दोस्ती किस हद तक जा सकती है.

हमारी सबसे पहली दोस्त हमारी मां होती है. उसके बाद मोहल्ले, स्कूल, कॉलेज और ऑफिस के दोस्त आते हैं. स्कूल और कॉलेज के दिनों में हुई यारी लंबे समय तक चलती है, क्योंकि इन दोनों इंस्टीट्यूट में मिले दोस्त वो शख्स होते हैं, जो हमारे साथ बड़े और जवान दोनों ही होते हैं. शोले के जय-वीरू की फिल्मी दोस्ती से तो पूरा देश वाकिफ है, लेकिन हम जिन पांच दोस्तों की कहानी बताने जा रहे हैं, वो यकीनन आपकी आंखों में आंसू ला देगी.

नहीं देखी होगी ऐसी दोस्ती 

एक बार को सोचो एक दोस्त, जिसके साथ आपने पूरी जिंदगी बिता दी हो और वो जिंदगी के आखिरी दिन में आपके सामने दम तोड़ रहा हो तो कैसा फील होगा? यकीनन आपकी आंखें नम हो जाएंगी. दरअसल, सोशल मीडिया पर जिंदगी की दूसरी पारी में चल रहे पांच दोस्तों का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जो दोस्ती की सच्ची मिसाल दे रहे हैं. इस वीडियो में एक दोस्त बिस्तर पर लेटा है, जो कभी भी उन्हें छोड़कर जा सकता है. बाकी के चार दोस्त उसके पास खड़े होकर फिल्म याराना का दोस्ती वाला गाना 'तेरे जैसा यार कहां' गा रहे हैं. बिस्तर पर लेटा दोस्त भी अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों को दोस्तों के साथ एन्जॉय कर रहा है. अब इस वीडियो को जो कोई भी देख रहा है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं. वीडियो का कमेंट बॉक्स क्राइंग इमोजी से भर चुका है.
 

लोगों की भर आईं आंखें  

इस वीडियो पर ज्यादातर लोग स्पीचलेस हैं और रेड हार्ट इमोजी शेयर कर रहे हैं. इसे 7 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक भी किया है. वीडियो पर डेढ़ लाख से ज्यादा व्यूज भी आ चुके हैं. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'यह बहुत प्यारा है'. दूसरे यूजर ने लिखा है, 'यह बहुत दिल दुखा रहा है'. तीसरा यूजर लिखता है, 'इस शख्स की लाइफ बहुत शानदार है'. कई यूजर्स ने लिखा है, ऐसे दोस्त भी नसीब वाले को मिलते हैं. कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं, जो लिख रहे हैं कि दोस्ती के बिना जिंदगी बहुत अधूरी हो जाती है.


 

