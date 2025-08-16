जब वी मेट... की 'गीत' बनकर बच्ची ने किया ऐसा जादुई डांस, यूजर्स बोले- छोटी करीना ने दिल खुश कर दिया

Little Girl Dance Video: सोशल मीडिया छोटे बच्चों के डांस वीडियोज से भरा पड़ा है. आए दिन बच्चों के नए-नए डांस वीडियो वायरल होते रहे हैं. इसी कड़ी में अब एक नया वीडियो शामिल हो गया है, जिसमें एक छोटी बच्ची शाहिद कपूर और करीना कपूर की सुपरहिट फिल्म ‘जब वी मेट' के ‘ये इश्क हाय' गाने पर एक डांस करती नज़र आ रही है. उसका डांस इतना शानदार है कि हर किसी को पसंद आ रहा है और अब ये डांस वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहा है.

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो को बरकत अरोड़ा ने शेयर किया है, जो अपने अद्भुत डांस कौशल के लिए जानी जाने वाली एक जानी-मानी इंटरनेट हस्ती हैं. गौरतलब है कि वह सुपर डांसर चैप्टर 5 समेत कई रियलिटी शोज़ में भी नज़र आ चुकी हैं और अपने बेहतरीन डांस कौशल से दर्शकों का खूब मनोरंजन कर चुकी हैं.

देखें Video:

लाल स्कर्ट के साथ कॉर्सेट टॉप पहने बरकत बिल्कुल 'गीत' गाने की झलक दे रही हैं. जैसे ही वह इस गाने पर नाचना शुरू करती हैं, उनके कोरियोग्राफर उनके साथ शामिल हो जाते हैं और दर्शक दोनों का उत्साह बढ़ा रहे होते हैं. एक यूजर ने लिखा, "सबसे प्यारा". एक ने कमेंट किया, "यह मनमोहक है". एक ने कहा, "अभिव्यक्ति अद्भुत है". चौथे यूजर ने लिखा, "अविश्वसनीय". वैसे इस बच्ची के डांस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके बताइए.

