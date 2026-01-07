विज्ञापन
मुंबई: चलते ऑटो में बात कर रही थीं महिलाएं, नाराज ड्राइवर ने बीच सड़क उतारा और धमकाया, गिरफ्तार

मुंबई में एक महिला अपनी एक सहेली के साथ बांद्रा स्टेशन से जियो कनवेंशन सेंटर जाने के लिए ऑटो में सवार हुई थीं. सफर के दौरान दोनों महिलाएं आपस में बातचीत कर रही थीं. इसी से ड्राइवर नाराज हो गया और उसने दोनों महिलाओं को बीच में ही उतार दिया.

मुंबई: चलते ऑटो में बात कर रही थीं महिलाएं, नाराज ड्राइवर ने बीच सड़क उतारा और धमकाया, गिरफ्तार
प्रतीकात्‍मक फोटो
  • मुंबई के बीकेसी इलाके में ऑटो चालक ने दो महिलाओं को बीच रास्ते में ही सड़क पर उतार दिया और धमकियां दीं.
  • महिलाएं बांद्रा स्टेशन से जियो कनवेंशन सेंटर तक जाने के लिए ऑटो में सवार हुई थीं और आपस में बातचीत कर रही थीं.
  • महिलाओं के बातचीत करने से ड्राइवर नाराज हो गया और उसने दोनों को बीच सड़क पर ही उतार दिया और धमकियां दी.
मुंबई के बीकेसी इलाके में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां चलते ऑटो में बैठकर आपस में बात करना दो महिलाओं को भारी पड़ गया. आरोप है कि ऑटो चालक ने पहले उन्हें चुप रहने को कहा, फिर गुस्से में बीच रास्ते ऑटो रोककर नीचे उतार दिया और धमकियां भी दीं. मामले की शिकायत मिलने के बाद बीकेसी पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता महिला अपनी एक सहेली के साथ बांद्रा स्टेशन से जियो कनवेंशन सेंटर जाने के लिए ऑटो में सवार हुई थीं. सफर के दौरान दोनों महिलाएं आपस में बातचीत कर रही थीं. इसी दौरान ड्राइवर ने कथित तौर पर उन्हें बात करने से मना किया और चुप रहने को कहा. जब दूसरी महिला ने इस पर आपत्ति जताते हुए ड्राइवर से गाड़ी चलाने पर ध्यान देने को कहा तो माहौल बिगड़ गया.

बीच सड़क में उतारा, पीटने की दी धमकी

आरोप है कि ड्राइवर ने एक ट्रैफिक सिग्नल के पास ऑटो रोक दिया और दोनों महिलाओं को वहीं उतरने को कहा. महिलाओं ने इसका विरोध किया और कहा कि सड़क के बीच इस तरह उतारना गलत है. इसी बात पर ड्राइवर और भड़क गया और कथित तौर पर धमकी दी कि वह अपनी पहचान की महिलाओं को बुलाकर उनकी पिटाई करवा देगा.

डर के चलते दोनों महिलाएं ऑटो से उतर गईं. आरोप है कि उस वक्त ड्राइवर ने मारने की कोशिश भी की. इसके बाद वह थोड़ा आगे जाकर फिर लौटा और किराया मांगने लगा, जब महिलाओं ने कहा कि बिना मंजिल पर पहुंचे वे पैसे क्यों दें तो ड्राइवर ने गाली-गलौज की और दोबारा धमकी देकर वहां से चला गया.

आरोपी ऑटो ड्राइवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार 

घटना के बाद दोनों महिलाएं सीधे नजदीकी बीकेसी पुलिस स्टेशन पहुंचीं और पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की. जांच के बाद आरोपी ड्राइवर की पहचान सुरेशकुमार समरबहादुर यादव के रूप में हुई है, जो कुर्ला ईस्ट का रहने वाला बताया जा रहा है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है.

