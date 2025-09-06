विज्ञापन
तालाब में बार-बार फिसलकर गिर रहा था हाथी का बच्चा, बाहर निकलने के लिए दिखाई ऐसी चालाकी, लोग बोले- स्मार्ट बेबी

एक वीडियो अब सेव एलीफेंट फाउंडेशन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए गया है. इस क्लिप में जून नाम का एक नन्हा हाथी तालाब से बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है. 

सोशल मीडिया पर हाथियों के प्यारे और मज़ेदार वीडियो खूब वायरल होते रहते हैं, जिन्हें देखना लोग बहुत पसंद भी करते हैं. कई बार तो वीडियो इतने मजेदार होते हैं कि हम उन्हें बार-बार देखते हैं. ऐसा ही एक वीडियो अब सेव एलीफेंट फाउंडेशन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया है. इस क्लिप में जून नाम का एक नन्हा हाथी तालाब से बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है. 

वीडियो में जून को पानी से बाहर निकलने की बार-बार कोशिश करते हुए दिखाया गया है. पहले तो वह बड़े प्यार से तालाब में वापस फिसल जाती है, लेकिन फिर नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ दोबारा कोशिश करती है. कई कोशिशों के बाद बछड़ा आखिरकार कामयाब हो जाता है और दर्शक उसकी दृढ़ता देखकर खुश हो जाते हैं.

देखें Video:

पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा है, "छोटी जून और तालाब से बाहर निकलने की उसकी बेहद प्यारी कोशिश. जहां चाह, वहां राह!" इस छोटी सी क्लिप को कुछ ही समय में 16 हज़ार से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और यह पशु प्रेमियों का ध्यान खींच रही है. कई इंस्टाग्राम यूज़र्स ने कमेंट सेक्शन में जून के साहस और लगन की तारीफ़ की.

एक यूजर ने लिखा, "कितनी बहादुर और दृढ़ बच्ची है. उसने कभी हार नहीं मानी." एक ने कहा, "कितनी चतुर लड़की!" तीसरे ने खुशी से कहा, "बेहद आकर्षक... आगे बढ़ो, प्यारी जून." एक यूज़र ने लिखा, "जून बहुत चतुर है,"  एक ने कहा, "मैं हमेशा सोचता था कि जब इतनी फिसलन होती है तो वे कैसे बाहर निकल आते हैं... और कभी-कभी नदी तेज़ भी बहती है." एक यूज़र ने कहा, "हां! कितनी चतुर है जो ऐसी जगह चली गई जहां वह फिसलेगी नहीं."

