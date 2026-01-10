विज्ञापन
विशेष लिंक

झांसी में पहली महिला ऑटो ड्राइवर की सनसनीखेज हत्या का खुलासा, पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में दबोचा

झांसी की पहली महिला ऑटो चालक अनीता चौधरी की हत्या का खुलासा हो गया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी को आधी रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है.

Read Time: 3 mins
Share
झांसी में पहली महिला ऑटो ड्राइवर की सनसनीखेज हत्या का खुलासा, पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में दबोचा
  • झांसी में पहली महिला ऑटो चालक की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया
  • आरोपी मुकेश झा को पुलिस ने पैर में गोली लगने के बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है
  • मुकेश झा ने प्रेम संबंध में धोखे के बदले में शादी की सालगिरह की रात अनीता की हत्या की योजना बनाई
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
झांसी:

यूपी के झांसी में पहली महिला ऑटो चालक की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. मुख्य आरोपी को पुलिस ने आधी रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को पैर में गोली लगी है और उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने प्यार में मिले धोखे का बदला लेने के लिए महिला की हत्या की थी. उसने वारदात के लिए शादी की सालगिरह की रात को चुना.

क्या है पूरा मामला?

4/5 जनवरी की रात को झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के सकुंवा ढुकवां कॉलोनी के पास पहली महिला ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अनीता झांसी की पहली महिला ऑटो चालक थीं. उनका शव खून से लथपथ सड़क पर पड़ा मिला था और पास में उनका पलटा हुआ ऑटो भी था. पुलिस ने मृतका के पति की शिकायत पर मुकेश झॉ, शिवम झॉ और मनोज झॉ के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की थी.

ये भी पढ़ें : अयोध्या में ऑनलाइन नॉनवेज पर भी बैन, जान लीजिए क्या है पीछे की कहानी

इस मामले की जांच में शिवम और मनोज को पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी मुकेश झा फरार था. अगले दिन उसकी इग्निस कार बरुआसागर थाना क्षेत्र में बेतवा नदी के नोटघाट पुल पर खड़ी मिली, लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला, पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी थी.

कैसे हुआ एनकाउंटर?

पुलिस को सफलता आज मिली जब भगवंतपुरा मार्ग से करगुवां जाने वाले कच्चे रास्ते पर मुकेश झा का सामना पुलिस से हो गया. पुलिस ने घेराबंदी कर उसे रोकने की कोशिश की तो उसने अचानक से फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी. घायल आरोपी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.

ये भी पढ़ें : वाराणसी में सोने की सबसे बड़ी चोरी का खुलासा, केयरटेकर निकला मास्टरमाइंड, 3 करोड़ की ज्वेलरी बरामद

पुलिस का खुलासा: प्यार और धोखे की कहानी

एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि मुकेश झा और अनीता चौधरी के बीच करीब 6-7 साल पहले प्रेम संबंध थे. दोनों ने मंदिर में शादी भी की थी. शादी के बाद अनीता ने उसे छोड़ दिया. इसी धोखे का बदला लेने के लिए मुकेश ने उनकी शादी की सालगिरह की रात को ही हत्या की योजना बनाई. जब अनीता ऑटो लेकर लौट रही थी, तभी उसने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jhansi Woman Auto Driver Murder, Jhansi Murder Case Update, Jhansi Encounter News, Jhansi Police Encounter, Mukesh Jha Anita Chaudhary, UP Crime News, Jhansi Crime News, Murder On Wedding Anniversary, Jhansi Encounter, Jhansi Murder Case
Get App for Better Experience
Install Now